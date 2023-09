Sturm: jetzt genießen!

Die Weinlese nimmt gerade Fahrt auf. Die ersten Trauben sind sogar schon verarbeitet und liefern prickelnd-süßen Sturm. Da das Weingesetz den Verkauf von August bis Dezember beschränkt, ist der Sturm Österreichs letztes echtes Saisonprodukt. Daher gilt: jetzt genießen!

Schmecken, wie aus Saft Wein wird

In den österreichischen Weingebieten kündigt sich der Herbst auf ganz besondere Weise an. Wenn die Trauben reif sind und die Winzer und Winzerinnen beginnen, die Ernte einzufahren, kommt ein besonderes Getränk ins Rampenlicht: der Sturm. Diese Bezeichnung ist ein österreichisches Spezifikum. „Sturm“ darf sich nur nennen, was zu 100 Prozent aus Österreich kommt und in Österreich verarbeitet wird.

Technisch gesehen ist Sturm teilweise gegorener Traubenmost; man kann an ihm tatsächlich sehen und schmecken, wie aus Saft Wein wird: Die Hefezellen im Most wandeln laufend Zucker in Alkohol und Kohlendioxid um, das Kohlendioxid wirbelt wiederum die Hefezellen auf. Daher kommt das Prickeln des Sturms und sein trübes Aussehen.

Des Weiteren wird der Sturm mit der Zeit weniger süß und stärker im Alkohol. Ist die Gärung abgeschlossen, wird aus dem Sturm der „Staubige“ – der fertig vergorene, aber noch trübe Wein.

Frühreife Sorten, regionale Spezialitäten

Als Grundlage für Sturm dienen meist frühreifende Sorten wie Bouvier, Müller-Thurgau oder Frühroter Veltliner. Sie punkten mit mildem Geschmack und feinem Bukett. Sturm muss aber nicht immer weiß sein! Manchmal erhält man auch Sturm aus roten Rebsorten. Auch regionale Spezialitäten werden beim Sturm hochgehalten: Im Süden des Burgenlandes gilt der Uhudler-Sturm als Spezialität.

Sag niemals „Prost“ beim Anstoßen mit Sturm

Authentisch und unkompliziert, wie der Sturm ist, kommt er ins einfache Henkelglas, wobei mit der linken Hand und „Mahlzeit“ oder „Krixikraxi“ angestoßen wird. Erst nachdem der junge Wein getauft wurde, also um Martini, wird zur rechten Hand und „Prost“ gewechselt.

Wer den Sturm authentisch genießen möchte, fährt am besten direkt in Österreichs Weingebiete. Dort warten Weinfeste, Tage der offenen Kellertüren oder Heurigen und Buschenschanken darauf, Gäste mit Sturm und passender Brettljause zu begrüßen

Das 1 x 1 des Sturms