Welche Schule passt zu mir?

Um seine Träume in Zukunft umsetzen zu können, sind Bildung und Schule wichtig. Zur Auswahl stehen eine weiterführende Schule, eine Lehre oder eine andere Ausbildung, die helfen soll, in eine gesicherte berufliche Zukunft zu starten. Doch die Entscheidung, in welche Schule man nach der Pflichtschule weitergehen soll, ist oft nicht einfach zu treffen.

Um entspannt an die Schulwahl heranzugehen, sollten Eltern sich Gedanken machen, was das Kind braucht. Die richtige Schule sollte nämlich vor allem eines können, und zwar die individuellen Eigenschaften des Kindes unterstützen.

Versuchen Sie, eine Schule zu finden, die zur derzeitigen Situation Ihres Kindes passt. Eine Schule, in der jetzige Stärken gefördert und Schwächen aufgefangen werden. Auch wenn sich viele Eltern einen bestmöglichen Abschluss für ihren Sprössling wünschen, sollten sie ihn nicht in eine Schule schicken, deren Leistungsniveau das Kind überfordert.

Tage der offenen Tür als Entscheidungshilfe

Da das Schulangebot an weiter- führenden Schulen im Burgenland vielfältig ist, öffnen wieder viele Schulen ihre Türen, um die Entscheidung zu erleichtern. Dort kann man sich vor Ort ein Bild von den Räumlichkeiten und vom Bildungsangebot machen sowie Gespräche mit Lehrern und Schülern führen.

Im Vorfeld sollten Sie sich jedoch Gedanken darüber machen, welche Erwartungen man an die Schule hat. Dabei sollte man gemeinsam mit dem Kind besprechen, worauf man Wert legt. Gibt es bestimmte Schwerpunkte wie Sport oder Wirtschaft oder Zusatzangebote wie zum Beispiel einen Schulchor? Bei einem Besuch der Schule kann man dann die Erwartungen mit der Realität vergleichen.

Eltern sollten beim Tag der offenen Tür außerdem darauf achten, wie sich das Kind verhält und ob es sich wohlfühlt. Der wichtigste Faktor ist nämlich der, dass sich das Kind gut aufgehoben fühlt. Auch die beste Schule wird keinen Lernerfolg mit sich bringen, wenn es für das Kind eine Qual ist, jeden Morgen dorthin zu gehen.

Stehen mehrere Schulen zur Auswahl, empfiehlt es sich, eine Checkliste anzulegen. So kann man im Nachhinein die Schulbesuche gemeinsam Revue passieren lassen und die Eindrücke besser miteinander vergleichen.