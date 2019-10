Senden Sie uns Ihren Vorschlag - erzählen Sie Ihre Geschichte!

Jährlich im Herbst vergibt die Burgenländische Landesregierung auf Initiative von Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz den Burgenländischen Sicherheitspreis. Dabei werden hauptberufliche sowie ehrenamtliche Mitarbeiter verschiedener Blaulicht- und Hilfsorganisationen für besondere Verdienste geehrt.

Für das heurige Jahr hat sich der Landeshauptmann-Stellvertreter, der gleichzeitig Sicherheitslandesrat des Burgenlands ist, etwas besonderes ausgedacht: Auch ein „Held des Alltags“ soll gekürt werden.

Wenn Ihnen also in den vergangenen Monaten jemand in einer besonders schwierigen oder vielleicht sogar gefährlichen Situation geholfen hat, wenn Ihnen ein Freund, eine Nachbarin, Bekannte oder vielleicht auch ein Fremder unverhofft Hilfe geleistet oder Sie unterstützt hat, wenn es jemand gibt, der sich durch seine Hilfsbereitschaft von anderen Mitmenschen deutlich unterscheidet, dann sind Sie aufgerufen, uns diese Person zu nennen.

Geben Sie uns den Namen Ihrer Heldin/Ihres Helden des Alltags bekannt und beschreiben Sie kurz, warum dieser Mensch eine Auszeichnung verdient hat.

Alltagsheld Alltagsheldin gesucht

Aus allen Einsendungen wird durch eine Fachjury dann der Held des Alltags 2019 ausgewählt und im Rahmen einer feierlichen Gala am 5.11.2019 im Kulturzentrum Eisenstadt durch Landeshauptmann Doskozil und Landeshauptmann-Stellvertreter Tschürtz geehrt.

Wir freuen uns auf Ihre spannende, außergewöhnliche oder einfach nur berührende Geschichte!