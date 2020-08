Dass am Mittwoch Abend in der Traube gegrillt wird, ist mittlerweile bekannt. Aber nimm dir auch mal an einem Vormittag eine kleine Auszeit bei einem Urlaubsfrühstück. Von 8 bis 10 Uhr kann man sich mit Freunden zum gemütlichen Frühstück in der Traube treffen. Eine Reservierung des Tisches ist unbedingt erforderlich. Angeboten werden Produkte aus der Region.

BVZ

Urlaubslaune vermittelt auch ein liebevoll angerichteter Eisbecher auf der Terrasse. Serviert werden köstliche Eiskreationen vom Eismacher.