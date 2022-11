Adventmarkt in Neckenmarkt

Am 10. und 11. Dezember warten am Rathausplatz und im Vereinshaus in Neckenmarkt wieder zahlreiche Schmankerl auf Sie! Jeweils ab 14 Uhr können Besucherinnen und Besucher unterschiedlichste Produkte für das Weihnachtsfest erwerben und sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Viele der Köstlichkeiten sind übrigens selbst gemacht. Der Erlös des Adventmarktes wird vom Verein GENEMA für wohltätige Zwecke in der Gemeinde verwendet.



Tipp:

Am 11. Dezember findet auch ein Christbaumverkauf statt! Auf Ihr Kommen freut sich der Verein GENEMA!