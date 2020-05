Es ist Samstagnachmittag und bei strahlendem Sonnenschein dürfen wir auf der Terrasse im Weinhof Jalits Platz neben Border-Mischling „Nanni“ nehmen. Ganz „winzer-like“ bekommt man von Weinbau- und Kellermeister Mathias gleich ein Achterl rot hingestellt mit dem Zusatz, dass dieser auch gestern verkostet wurde und ein wirklich guter Tropfen sei.

BVZ: Mathias, erzähl! Wie war die Ernte - was kannst du über den Wein 2019 sagen?

Mathias Jalits: 2019 war qualitativ gesehen ein sehr gutes Jahr. Durch die späte Reife haben wir hier einen strukturierten Jahrgang gewonnen. Das bedeutet, je später die Reife nach hinten geht, umso strukturierter und würziger der Wein. Die Weißweine sind bereits abgefüllt, stehen aber aufgrund der aktuellen Situation noch im Lager und warten darauf verkostet und verkauft zu werden. Was den Roten betrifft kann ich sagen, dass der Blaufränkisch, meiner Erfahrung nach, nach einem Jahr in der Flasche den richtigen Geschmack erst erhält. Bei den Reserven sind es in der Regel zwei Jahre im Fass.

BVZ: Wie sieht das heuer aus? Hat die Corona-Krise Einfluss auf den Weinbau?

Mathias Jalits: Auf den Wein und die Entwicklung, hat die Corona-Krise keinen Einfluss, was unseren Verkauf betrifft, natürlich schon. Wir haben seit über zehn Jahren eine Kooperation mit SPAR, das hilft uns in der jetzigen Situation natürlich enorm, da uns der Hauptexport nach Amerika komplett weggebrochen ist, wie auch unser Schwerpunkt in der Gastronomie. Die Frage in dieser aktuellen Lage lautet „wie sehr ist Wein lebensnotwendig?“ (schmunzelt).

BVZ: Wie macht sich der Klimawandel in deiner Arbeit bemerkbar?

Mathias Jalits: Im Vergleich zum letzten Jahr, hatten wir 2019 ein viel trockeneres Frühjahr, dadurch hat sich der Austrieb viel mehr verzögert. Des Weiteren war der Austrieb auch viel ungleichmäßiger als heuer. Im November hatten wir viel Niederschlag und diese Feuchtigkeit ist jetzt noch im Boden gespeichert - das hat dem Start heuer sehr gut geholfen. Im letzten Jahr hat uns das gefehlt, da es von Sommer 2018 weg nicht viel geregnet hat. Dadurch war der Austrieb der Reben im Vorjahr sehr langsam und auch sehr unterschiedlich. Aus meiner Sicht gab es während der restlichen Vegetationsperiode im letzten Jahr immer genug Regen, also genug für die Entwicklung der Reben.

Ich mache heuer meinen 20. Jahrgang und ich kann mich an jeden Wetterverlauf erinnern! Ich kann Weine blind verkosten und den Jahrgang sehr leicht erraten. Warum ist das so? Weil wir uns täglich mit dem Wetter und den Entwicklungsstadien der Reben auseinandersetzen müssen. Aus diesen Erfahrungen und Beobachtungen kann ich sagen, dass die Wetterkapriolen in den letzten zehn Jahren tatsächlich mehr geworden sind.

Nehmen wir das Thema Hagelschaden her: das war bis 2012 bei uns noch kein großes Thema. Meine Großmutter ist jetzt 88 Jahre alt und bis zum Jahr 2012 hat sie sich an keine Hagelschäden erinnern können, zumindest nicht so weit, dass Schäden in unseren Weingärten entstanden wären. Aber 2012, 2013 hatten wir dann massive Hagelschäden. Die Jahre darauf, 2015 und 2016 auch noch und seither Gott sei dank nicht mehr. Ein anderes Extrem hatten wir im Jahr 2014 mit starken Niederschlägen und kühlen Temperaturen. Also auch in eine andere Richtung gab es starke Wetterveränderungen. Aus meiner Sicht gibt es in unseren Breiten also sehr wohl eine Klimaveränderung, die auch beim Werden und Wachsen der Weinreben seine Spuren hinterlässt. Wir als Winzer versuchen diesen Wetterveränderungen mit verschiedenen Pflegemaßnahmen entgegenzuwirken bzw. wir versuchen unseren Reben zu helfen sich anzupassen. Das passiert zum einen mit Humusaufbau und zum anderen mit sanftem Rebschnitt.

BVZ: Was sind deine Pläne für 2020/2021?

Mathias Jalits: Aktuell befasse ich mich mehr mit einer weißen Sorte - dem Weißburgunder. Diesen Produktzweig würde ich gerne ausweiten, vielleicht auch die eine oder andere Blaufränkisch-Lage mehr ausbauen. Mal sehen was mir noch alles einfällt (schmunzelt).

Mathias Jalits trägt seit 2001 die Verantwortung über das Weingut Jalits, welches seit fünf Generationen besteht.

Für alle Weinliebhaber gilt:

Ab-Hof Verkauf ist jederzeit nach Vereinbarung möglich.

0664/330 38 27

www.jalits.at