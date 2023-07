91 % nutzen Internet

Die Online-Dynamik hat sich 2021 – nach einem deutlichen Anstieg im ersten Pandemiejahr – deutlich eingebremst. 2022 zeigt sich eine leicht ansteigende Entwicklung in der Online-Shopping-Durchdringung. Haben 2021 58 Prozent der Konsument (in der Zielgruppe 16 bis 74 Jahre) online eingekauft, bestellen 2022 mit 59 Prozent wieder etwas mehr Burgenländer Einzelhandelswaren via Internet. Die Zahl der Online-Shopper steigt um rund +2 Prozent auf rund 130.000.

32 Prozent shoppen online Mode

Drei Viertel der Online-Shopper bestellen (auch) im internationalen Internet-Handel. Rudolf Fabsits, Obmann Internethandel Burgenland: „Die Zahlen liegen am Tisch, der Onlinehandel ist auch für die Burgenländer ein fixer Bestandteil des täglichen Lebens.“ In Zahlen: Die beliebteste Warengruppe beim Online-Shopping ist Mode. 32 Prozent der Konsumenten (16 bis 74 Jahre) kaufen Modeartikel via Internet ein. An zweiter Stelle folgt der Bereich Möbel/Garten (18 Prozent). An dritter Stelle liegen Medikamente/Nahrungsergänzungsmittel (18 Prozent).

Lebensmittel bestellen 10 Prozent online. Fast paradoxe Entwicklungen zeigt das Jahr 2022: Trotz steigender Zahl an Online-Shopper (+2 Prozent) im Burgenland sinken die Online-Gesamtausgaben (-8 Prozent). In absoluten Zahlen verringern sich die Online-Ausgaben von rund 255 Millionen Euro (2021) auf rund 235 Millionen Euro (2022).

Davon fließen rund 6 von 10 Euro zu internationalen Internet-Händlern. In Relation zu den gesamten einzelhandelsrelevanten Konsumaufwendungen bedeutet dies, dass 10 Prozent der Einzelhandelsausgaben online getätigt werden – nach 11,8 Prozent im Jahr 2021. Zurückzuführen ist der sinkende Online-Anteil 2022 darauf, dass die Ausgaben im Einzelhandel um +10 Prozent ansteigen, während die Online-Ausgaben (-8 Prozent) sinken.

Fabsits: „Das Vertrauen der Konsumenten verschiebt sich in der Teuerungswelle wieder in Richtung der Geschäfte vor Ort.“ Der Online-Boom der Covid-19-Jahre kommt im Burgenland 2022 abrupt zu einem (vorläufigen) Ende.