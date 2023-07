Burgenlands Wirtschaft wächst

Laut Wirtschaftsagentur Burgenland verzeichnete das Burgenland 2022 einen Beschäftigungsboom und eine historisch niedrige Arbeitslosigkeit.

„Das Land Burgenland verfolgt eine kontinuierliche und vorausschauende Wirtschaftspolitik. Gerade unsere vorausschauenden Initiativen und Maßnahmen halten uns weiterhin auf der Überholspur. So sind wir auf dem besten Weg vom 'Ziel-Eins'-Gebiet zur 'Nummer Eins' - in vielen Belangen“, betonte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann im Rahmen einer Pressekonferenz – gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern der Wirtschaftsagentur Burgenland Harald Zagiczek und Michael Gerbavsits.

Selbst die COVID-19-Pandemie oder die Auswirkungen des Krieges Russland gegen die Ukraine konnten dem Wirtschaftsstandort bisher nichts anhaben. Ein Bündel an Maßnahmen führt zu Unterstützung und Stärkung der burgenländischen Wirtschaft. „Mit Schaffung der Interkommunalen Businessparks Südburgenland und Mittelburgenland in Kooperation mit den Gemeinden wurde ein wertvoller Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und Erhöhung der Arbeitsplätze geleistet“, heißt es seitens der Wirtschaftsagentur.

Doch auch große Betriebe setzen ihr Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Burgenland und investieren. Gurkenprinz Burgenland z.B. bringt mit dem Bau einer neuen Logistik- und Produktionsstätte in Müllendorf regionale Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze. Fast 17 Millionen Euro investiert Arvai Plastics in Neutal in ein Kunststoffspritzwerk und auch in der Sonnentherme Lutzmannsburg flossen 6,5 Millionen Euro in neue Attraktionen.

Großes Augenmerk wird auch auf junge Gründer gelegt. Mit der burgenländischen Gründerinitiative SÜDHUB – das seit Anfang 2023 Startup Burgenland heißt – greift man innovativen Jungunternehmen in der Anfangsphase unter die Arme und unterstützt mit umfassender Betreuung und Beratung sowie Co-Working-Arbeitsplätzen und einem Acceleratorprogramm.

Dazu wurde vergangenes Jahr eine Kooperation mit Niederösterreich gestartet. „Unsere vorausschauende Wirtschaftspolitik macht das Burgenland zur Vorzeigeregion. Mit all unseren Maßnahmen konnte die Wirtschaftskraft enorm gesteigert werden. Mit der Wirtschaftsagentur Burgenland und ihren Förderinstrumentarien sind wir gut aufgestellt und ein starker Partner für die heimischen Betriebe.

Das spiegelt sich in den Statistiken der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH für das Jahr 2022 wider. Allein die Zahl der Förderanträge – rund 500 — aus 2022 zeigt, im Burgenland wird weiter kräftig investiert. Insgesamt lösten Wirtschaftsförderungen (Zuschüsse, Haftungen und Beteiligungen) von gut 38 Millionen Euro ein Investitionsvolumen von zirka 170 Millionen Euro aus“, so Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann.

Es wird weiterhin kräftig investiert

Für 2023 wurden die Landesmittel für Zuschussförderungen um weitere zwei Millionen Euro aufgestockt. Schon Anfang des Jahres wurde mit der Förderung für die Aus- und Weiterbildung von LKW- und Busfahrern eine neue Fördermaßnahme auf Schiene gebracht. Es folgt eine Förderung von Beratungsleistungen im Zuge einer Betriebsübernahme sowie ein neues Förderpaket der Wirtschaftsagentur Burgenland zur Digitalisierung. Dieses soll dazu beitragen, dass burgenländische Unternehmen bei der Digitalisierung fit für die Zukunft gemacht werden.