Eis des Jahres 2023

Das Cafe Goldmark in Deutschkreutz hat sich mit seinen mehrfach von falstaff „ausgezeichneten“ Frühstückskreationen einen Namen gemacht. Dem steht auch die vielfältige Eisauswahl in nichts nach. Das cremige Goldmark Eis wird nach original italienischer Rezeptur in der Eismanufaktur Valentino hergestellt. Unser Sortiment enthält vegane, gluten- und laktosefreie Sorten, und monatlich überraschen wir mit einer neuen Spezialeissorte. Verweilen Sie auf unserer gemütlichen Terrasse im Innenhof oder genießen Sie Ihren Eisbecher zuhause. Ihrem guten Geschmack sind also keine Grenzen gesetzt.

