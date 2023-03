Wirtschaft und Umweltschutz

Das Thema „Nachhaltigkeit“ zieht immer größere Kreise und mit der Verankerung von Nachhaltigkeit in Unternehmen wird ein Mehrwert geschaffen. Im besten Fall ist Wirtschaft nicht nur international wettbewerbsfähig, sondern auch umwelt- und sozial verträglich. „Green Economy“ soll die soziale Gerechtigkeit anstreben und steht im Einklang mit Natur und Umwelt. So sind Unternehmen und die Wirtschaft heutzutage gefragt, Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Betrieben zu integrieren und praktisch umzusetzen. Die Nachfrage der Kundinnen und Kunden zu nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen ist steigend, denn die Konsumentinnen und Konsumenten kaufen immer bewusster ein. Diese suchen immer öfters nach nachhaltigen Alternativen und bevorzugen Unternehmen, die umweltbewusst arbeiten. Green Economy bildet ein neues Leitbild für wirtschaftliche Entwicklung. Ökologie und Ökonomie werden positiv miteinander verknüpft. Der Übergang zu einer Green Economy erfordert ein Umdenken und verschiedenste Maßnahmen wie eine Veränderung in den Bereichen Ressourcenverbrauch, Emissionsreduktion, Produktgestaltung sowie die Umstellung von Wertschöpfungsketten.

Die Zukunft ist grün und nachhaltig

Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung sollen zukünftig keine Gegensätze mehr sein, sondern einander bedingen. Zukünftig soll es gelingen, mehr mit weniger herzustellen. Die Bereiche Wirtschaftswachstum und die Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen sollen entkoppelt werden. Umweltschutz kann vor allem auch gesamtwirtschaftlich positiv wirken: Eine ausgeklügelte Umweltpolitik verringert hohe gesellschaftliche Kosten, wie beispielsweise umweltbedingte Gesundheits- und Materialschäden, Ernteausfälle oder die Kosten des Klimawandels. Außerdem können Klimaschutzziele zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Nachhaltige Unternehmensentwicklung kann den Unternehmen vielfältige Vorteile bringen, wie beispielsweise eine bessere Wettbewerbsfähigkeit, eine Ressourcen- und Kosteneinsparung und Vorteile für die Gesellschaft. So wird durch die Einsparung von Ressourcen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Durch Ressourcenschonung können finanzielle Vorteile erzielt werden. Die zahlreichen betriebswirtschaftlichen Gründe, um den Nachhaltigkeitsgedanken verstärkt in die Unternehmensführung einzugliedern, sind hierbei besonders zu beachten, wie beispielsweise neue kosten- und ressourcensparende Produktionswege, nachhaltigere Verpackungen und die Verwendung von mehr recycelten Materialien. Die grüne Unternehmenskultur sollte im Betrieb auf allen Ebenen transparent kommuniziert werden. Denn nachhaltiges Handeln kann nicht nur das Unternehmens-Image positiv fördern, sondern auch neue Kunden oder Mitarbeiter begeistern. Das Dreieck der Nachhaltigkeit fördert eine nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Ziel der ökonomischen Nachhaltigkeit ist, die Wirtschaft so zu gestalten, dass dabei keine der anderen beiden Säulen vernachlässigt wird.