Wachstum im Fokus

Bis in die 1970er Jahre zählte die Gemeinde Neutal zu den finanzschwächsten Gemeinden des Bezirkes. Durch die Initiative von Altbürgermeister Franz Resch (Amtszeit 1958 bis 1984) war es gelungen, erste große Betriebe in Neutal anzusiedeln und somit war der Starschuss für eine beispielhafte Industrialisierungsphase gegeben.

Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte von Neutal begann in den 1970er-Jahren mit der Firma Brown Boveri AG als erstem großen Industriebetrieb, welcher sich 1972 in Neutal ansiedelte. Das Technologiezentrum Mittelburgenland eröffnete am 6. April 2002 im TechnologieAreal Neutal. Im Jahr 1961 gab es in Neutal 151 Arbeitsplätze.

Grundsteinlegung im Jahr 1971. Bürgermeister Franz Resch mit dem damaligen Landeshauptmann Theodor Kery bei der Grundsteinlegung für BBC Brown Boveri Werke. Gemeinde Neutal

Im Jahr 2002 konnten an die 800 Personen in Neutal einer Beschäftigung nachgehen. Im Jahr 2016 stieg die Zahl auf 1.012 Arbeitsplätze. Die Zahlen zeigen, dass sich Neutal von der damaligen Pendlergemeinde zum modernen Industrie- und Dienstleistungsstandort entwickelt hat.

Außerdem stieg der Anteil der Erwerbstätigen im Bereich der Dienstleistungen von 19 Prozent im Jahr 1934 auf 62 Prozent im Jahr 2011. Bei der Bürgerbefragung im Jahr 2017 waren für rund 93 Prozent der Neutaler Bevölkerung Investitionen in das Technologie-Areal und aktive Betriebsansiedelungen sehr wichtig oder wichtig.