Purbach liegt am Westufer des Neusiedler Sees, an den sonnigen Hängen des Leithagebirges, inmitten einer idyllischen Welterbe Kulturlandschaft. Im historischen Stadtkern erzählt jedes Haus und jeder Platz aus Purbachs jahrhundertealter Geschichte: Von Türkenbelagerung und Ungarn Aufstand von Weinbautradition und bäuerlichem Dorfleben. Zahlreiche Restaurants und Heurige im Ort und in der historischen Kellergasse laden dazu ein, auch die kulinarischen Spezialitäten und die erlesenen Weine der Region kennenzulernen.

Das Solarwarmbad

Das schöne Freibad bietet Badespaß bis Anfang September und ist täglich von 9 – 19 Uhr geöffnet. Mit zahlreichen Attraktionen, wie einer 35 Meter langen Wasserrutsche, einem Wild-wasserströmungskanal und einem Bodenblubber, ist das solargeheizte Erlebnisbecken ausgestattet. Für unsere kleinsten Gäste vermittelt der „Rosifant“ im Mittelpunkt des Kinderbeckens Spaß und Vergnügen. Lassen Sie sich mit kleinen Imbisshäppchen im Badbuffet verwöhnen oder besuchen Sie das angrenzende Storchenbeisl. Unseren sportbegeisterten Besuchern steht ein Beachvolleyball- Platz und ein geräumiger Tischtennisraum zur Verfügung.

Yachthafen und Hafenbecken

Geschützter Hafen - mit dem Auto direkt zum Boot - Winterlager im Hafengelände - Elektroanschluss am Liegeplatz - Parkplätze im Hafenbereich - WC-Anlagen -, Schüttstelle und Chemikalienraum - Möglichkeit zum Kranen, Waschplatz - Nähe zum Ortszentrum - Bootsplatzkapazität für 100 Segelboote.

Daneben im Hafenbecken - Anlegesteg für Gästeboote mit Stromanschluss – Campingplatz und Stellplatz für Campingbusse – von dort geht´s 15 Minuten zu Fuß ins Zentrum - Kanal zum See – 2,6km langer Rad- und Wanderweg durch den Schilfgürtel, mit Rast- und Aussichtsplätzen - Ladestationen für E-Bikes und E-Autos.

Termine 2020:

Kellergassenheuriger

5. September, 3. Oktober (und Blunzenfest)

Martiniloben

6. + 7. November

Adventmeile

5. - 8. Dezember

Information:

+43 / 2683 - 59 20

info@purbach.at

www.purbach.at