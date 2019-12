Die NEUEN EISENSTÄDTER bauen ein neues Prestige-Projekt auf den Eisenstädter Kirchäckern Ost, Spatenstich war in der Vorwoche, fertig soll es 2022 sein.

In Eisenstadt, in der Bischof Stefan Laszlo Straße, errichtet die Neue Eisenstädter in Zusammenarbeit mit dem Architekten DI Hans Peter Halbritter eine neue Wohnhausanlage. In unmittelbarer Nähe zum neuen Stadtpark werden im ersten Bauabschnitt 81 Wohnungen in 3 Stiegen gebaut. Moderne Architektur und alltagstaugliche Grundrisse zeichnen dieses Wohnprojekt aus. Die 2- und 3-Zimmer-Wohnungen haben eine Wohnnutzfläche von 54 bis 78 Quadratmetern. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon bzw. teilweise auch eine Terrasse und einen eigenen Garten. Die Stiegenhäuser sind alle mit einem Aufzug ausgestattet und jeder Wohnung sind 2 PKW-Stellplätze in der Tiefgarage zugeteilt.

„Grünes Wohnen“ im Vordergrund

Bei allen Bauprojekten der NEUEN EISENSTÄDTER stehen Energiesparen und Qualität im Vordergrund. Im Burgenland ist die NEUE EISENSTÄDTER führend im Einsatz erneuerbarer Technologie: Es wird auf örtliche Bio-Fernwärme, Solar-Energie, perfekte Wärme- und Schalldämmung, moderne Heizungstechnik sowie ökologische Baustoffe gesetzt. Die Ausführung der Wohnhausanlage erfolgt in Niedrigenergiebauweise, geheizt wird mit Fernwärme mittels Fußbodenheizung in den Wohnräumen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt grünen Strom. Die Dächer werden zusätzlich voll und die Fassaden teilweise begrünt. Zwischen den einzelnen Stiegenhäusern wird auf großzügige Freiflächen gesetzt.

81 Bäume für Eisenstadt

Für jede der 81 Wohnungen wird ein Baum von der Neuen Eisenstädter in diesem Areal gepflanzt. Damit leistet die NEUE EISENSTÄDTER einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt und ermöglicht den zukünftigen Bewohnern, in der Stadt und doch auch mitten im Grünen zu wohnen.

Hottwagner Spatenstich. Vizebürgermeisterin Lisa Vogl, Bauunternehmer Frank Pfnier, Bürgermeister Thomas Steiner, Anton Mittelmeier, Ruth Klinger-Zechmeister, Hans Peter Halbritter, Angelika Mayer-Handler, Erwin Holzhofer, Richard Woschitz, Vizebürgermeister Istvan Deli.

Spatenstich und Finanzierung

Errichtet werden die Wohnungen unter Zuhilfenahme von Förderungsmitteln des Landes Burgenland und angeboten in Miete mit Kaufoption bzw. Soforteigentum. Für diese Wohnhausanlage bietet die NEUE EISENSTÄDTER in Kooperation mit der Raiffeisen-Bausparkasse bzw. S-Bausparkasse besonders attraktive Eigenmittelfinanzierungen an. Am Donnerstag, dem 28. November 2019, fand der Spatenstich im Beisein von Bürgermeister Thomas Steiner statt. Die Fertigstellung der ersten drei Stiegen ist für Mai 2022 geplant.