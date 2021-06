Auto-Abos stellen eine moderne und flexible Alternative zum klassischen Autokauf oder Leasing dar und finden eine immer breitere Akzeptanz. Kein Wunder also, das immer mehr Anbieter auf den Markt drängen. Der in Wien ansässige Abo-Anbieter vibe geht sogar noch einen Schritt weiter, er ist der erste Anbieter Österreichs, der ausschließlich reine Elektroautos verschiedener Marken inklusive Stromflatrate in seinem Portfolio hat.

vibe richtet sich mit seinem Angebot an Kurzentschlossene und Freiheitsliebhaber, die einfach und flexibel losstarten wollen, ebenso wie an Elektro-Enthusiasten oder gespannte Neueinsteiger, die ein E-Auto für sich erst ausprobieren wollen.

Der Abschluss eines Abos funktioniert dabei so einfach und transparent wie bei Netflix und Co.: Interessierte wählen einfach aus dem breiten Fahrzeugangebot ihren Lieblingswagen aus und können danach ein Abo dafür abschließen. Die meisten Fahrzeuge sind sofort verfügbar beziehungsweise nach einer kurzen Zeit lieferbar. Bei Abschluss des Abos ist außerdem keine Anzahlung erforderlich.

Zu einem monatlichen Fixpreis, der sämtliche Kosten wie zum Beispiel die Versicherung, Servicekosten, Vignette, Anmeldung und Winterreifen abdeckt, können Nutzer ohne jedes Risiko das Elektroauto ihrer Wahl für sechs Monate oder länger ausprobieren. Nach Ablauf dieser Frist können Abonnenten das Fahrzeug wechseln, mit dem aktuellen Auto weiterfahren oder auch das Abo beenden.

Eigene Strom-Flatrate

In Kooperation mit regionalen Energieanbietern hat vibe zusätzlich die Ladestrom-Flatrate boost ins Leben gerufen. Diese kann in nur wenigen Schritten bequem zum Autoabo hinzugebucht werden. Der dafür benötigte Strom stammt aus nachhaltigen Energiequellen von regionalen Stromanbietern.

Vielfältiges Angebot

Abonnenten können aus fünf unterschiedlichen Abo-Klassen wählen - vom wendigen Stadtflitzer über das geräumige Familienauto bis hin zu Fahrzeugen aus dem Premiumsegment. So können Nutzer beispielsweise den VW ID.3, das Model 3 von Tesla, oder auch den Mercedes EQC abonnieren. Das vibe-Autoabo ist ab 289 Euro pro Monat erhältlich.

Easy, nachhaltig und regional

„Das Burgenland deckt seinen gesamten Strombedarf aus 100 Prozent erneuerbarer Energie, ein Musterbeispiel für die ökologische Sinnhaftigkeit von E-Mobilität. Die Partnerschaft mit vibe und der kontinuierliche Ausbau der Ladeinfrastruktur, machen die Nutzung eines E-Autos im Alltag besonders komfortabel.

Deshalb freue ich mich, gemeinsam mit vibe ein praxisorientiertes und faires Angebot im Portfolio zu haben, das vor allem auch einen wichtigen Beitrag für die burgenländische Klimastrategie leistet“, sagt Prokurist Walter Holzer, Gruppenleiter Energiekonzepte, und führt aus: „vibe Nutzerinnen und Nutzer erhalten von uns 100 Prozent Ökostrom aus dem Burgenland, egal ob zuhause über die Wall-Box, im Betrieb an einer eigenen Ladestation oder auch unterwegs.“

„Gemeinsam mit der Energie Burgenland ist uns mit boost eine regionale und nachhaltige Lösung gelungen, die den Ansatz ‚Nutzen statt Besitzen‘ voll und ganz aufgreift: Ein Angebot, das wirklich easy ist und in einem Fixpreis alles abdeckt – auch den Ladestrom“, sagt vibe CEO Paul Blaguss.

So funktioniert „boost“ – das Auto-Abo mit Strom

Nach dem Abschluss eines beliebigen Auto-Abos über www.vibemovesyou.com stehen zwei Varianten zur Auswahl:

• Das Kombi-Paket„Home & Public“ deckt 80 Prozent des eigenen Strombedarfs an der privaten Ladestation sowie 20 Prozent an öffentlichen Ladepunkten ab. Dafür braucht es nur einen bestehenden Stromliefervertrag mit der Energie Burgenland.

• Das Paket „Public“ eignet sich für alle, die mit vibe viel unterwegs sind und vorwiegend an öffentlichen Stationen in der Region laden.