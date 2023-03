Zahlreiche Neuheiten

Die Autohäuser Zsoldos, Kamper, Weintritt und Ermler möchten auf das Angebot und die Präsenz des Autohandels, mit den Werkstätten und ihren diversen Serviceleistungen, aufmerksam machen.

Am 24. und 25. März haben Besucher und Besucherinnen die Gelegenheit, ohne Kaufdruck das komplette Angebot und alle Servicemöglichkeiten der teilnehmenden Autohäuser kennenzulernen. Und das direkt vor der Haustür – der regionale Wirtschafts-Standort Neusiedl am See bzw. Weiden am See wird durch die Zusammenarbeit der Autohäuser noch mehr gestärkt.

Beim Autokauf braucht man nicht in die Ferne schweifen, lokale Betriebe und bekannte Menschen sind die besten Ansprechpartner – schließlich ist die Anschaffung eines Fahrzeugs Vertrauenssache. Die Verkaufsteams der teilnehmenden Autohäuser beraten die Besucherinnen und Besucher persönlich und individuell. Während der Tage der offenen Tür präsentieren die vier Autohäuser eine große Zahl an Modellneuheiten, Sondermodelle, Nutzfahrzeuge und alternativ betriebene Fahrzeuge. Ein Gewinnspiel und zahlreiche Angebote und Aktivitäten der einzelnen Häuser runden das Angebot des Autofrühlings in Neusiedl am See und Weiden am See ab. Natürlich bieten die einzelnen Autohäuser zusätzlich zu den Modellneuheiten 2023 ein vielfältiges Programm bei den Tagen der offenen Türe an. Geöffnet ist Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr.

Mehr Informationen über die Autohäuser gibt es auf facebook.com/AutofruehlingNeusiedlAmSee und auf den Websites der einzelnen Autohäuser.

Die teilnehmenden Autohäuser freuen sich auf den Besuch:

Autohaus Zsoldos (KIA, CF Moto) www.kfz-zsoldos.at

Autohaus Kamper (VW, VW LNF, AUDI, ŠKODA) www.autohaus-kamper.at

Autohaus Weintritt (FORD, Renault-Service) www.weintritt.at

Autohaus Ermler (MERCEDES, SMART & MITSUBISHI www.ermler.at

Wie schon in den letzten Jahren wird der Autofrühling von der Wirtschaftskammer Burgenland (Regionalstelle Neusiedl am See), der Santander Consumer Bank und EM-Sonnenschutz unterstützt.

Während der Tage der offenen Türen können sich die Besucher und Besucherinnen des Autofrühlings Neusiedl am See Weiden am See von fachkundigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von EM-Sonnenschutz bei Infoständen zum Thema Sonnenschutz und Beschattung in den vier teilnehmenden Autohäusern informieren.