Ein fertiges Haus errichtet aus einem altbewährtem Baustoff — dafür steht die Ziegelhaus Manufaktur aus Markt Allhau. Häuser aus dem Naturbaustoff Ziegel schaffen ideale Vorraussetzungen für gesundes Wohnen und eine behagliche Atmosphäre, denn die umschließenden Wände bestehen ausschließlich aus ökologisch unbedenklichen Rohstoffen wie Ton, Lehm und Sand.

BVZ: Warum sollten sich Häuslbauer für Ihr Unternehmen entscheiden?

Die Ziegelhaus Manufaktur: Als Komplettanbieter von der Planung bis hin zur auf Wunsch bezugsfertigen Ausführung achten wir darauf, unseren Kunden Wohnhäuser in erstklassiger Qualität anzubieten. Gebaut von kompetenten Fachbetrieben aus der Region und mit modernsten Bau- materialien schaffen wir mit unseren Häusern Wohlfühloasen für unsere Kunden. Individualität wird bei uns groß geschrieben. Ziegelhäuser sind eine wertbeständige Investition, denn eine Immobilie lässt sich — wenn gewünscht oder notwendig — gut und oftmals mit einer schönen Wertsteigerung wieder verkaufen. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass ein Hauseigentum auch vererbbar ist und somit auch nachkommende Generationen von dieser Investition profitieren.

Die beiden Geschäftsführer Bernd Berk und Thoms Mühl wissen wie entspanntes Hausbauen geht. zVg

BVZ: Welche Produkte bieten Sie an ?

Die Ziegelhaus Manufaktur: Unser umfangreiches Angebot erstreckt sich von fertigen Einfamilienhäusern und preiseffizienten Doppelhäusern bis hin zur Sanierung von Bauernhäusern. Als Spezialist für Ziegelhäuser nehmen wir bereits in der Planung Rücksicht auf regionale Gegebenheiten, damit sich alle Projekte auch harmonisch in die Umgebung einfügen. Zudem verwenden wir nur hochwertige Baustoffe — und hier vor allem den natürlichen Baustoff Ziegel — und danach wird ein angenehmes und wohngesundes Raumklima über das ganze Jahr sichergestellt. Selbstverständlich bieten wir zudem auch sämtliche Baudienstleistungen, wie Bauaufsicht und Baukoordination an.

BVZ: Welche Vorzüge bietet der innovative

W.i. Ziegel?

Die Ziegelhaus Manufaktur: Der Einsatz dieses Produktes macht das Aufbringen einer zusätzlichen Wärmedämmung nicht mehr notwendig und die Heizenergie im Winter wird optimal genutzt. Im Sommer wird dadurch eine Überwärmung des Gebäudes vermieden. Außerdem ist der mit Mineralwolle verfüllte Ziegel der erste vom TÜV zertifizierte klimapositive Ziegel Österreichs.