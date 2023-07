Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: Wir gratulieren!

In den letzten Jahrzehnten hat sich so einiges getan, die OSG hat sich als Burgenlands größter Wohnbauträger etabliert, mittlerweile wurde die 18.000ste Wohnung übergeben und auch weiterhin sind viele Projekte in Planung und Vorbereitung. Es freut uns sehr, dass uns die BVZ in diesen Jahren immer als zuverlässiger Partner im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zur Seite gestanden ist.

Wir möchten uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken und wünschen der BVZ weiterhin viel Erfolg!