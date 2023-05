Wohnraum nach Draußen erweitern

Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, genauso Baustile und Wohntypen. Daher ist es wichtig, dass es für jede Architektur, für jeden Baustil und auch für jedes Innenraumdesign die richtigen Fenster und Türen gibt. „Gerade diese Elemente spielen beim Hausbau eine

große Rolle und unterstreichen die Architektur und damit den individuellen Charakter eines Hauses“, erklärt Ernst Hosiner, Geschäftsführer der Firma Internorm – Hosiner.

Foto: zVg

Internorm bietet hier eine große Vielzahl an unterschiedlichsten Typen an, mit höchstem Qualitätsstandard im Bereich Verarbeitung und in Bezug auf Sicherheit – Einbruchschutz.

Foto: zVg

„Es ist ein tolles Empfinden, wenn man in seinem Wohnraum das Gefühl hat, dass der Garten mit dem Lebensraum verschmilzt. Daher können auch entsprechend der Wünsche von Kunden und Planer überdimensionale Architekturelemente im gewohnten Qualitätsstandard umgesetzt werden. Raumhohe Verglasungen, große Hebeschiebetüren erlauben Ihren Wohnraum nach draußen zu verlagern und steigern die Lebensqualität enorm“, meint Ernst Hosiner.