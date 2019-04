Praktisch, schön anzuschauen und auch gesundheitsfördernd – für die Wahl von Fliesen sprechen eine breite Palette an Argumenten. Sie sind extrem strapazierfähig sowie pflegeleicht und mittels sorgfältig abgestimmter Auswahl geben sie dem Raum eine ganz individuelle Note, damit dieser zum echten Blickfang wird. Fliesen geben jedem Raum eine ganz individuelle Note und machen auch Ihr Haus einfach schöner.

Firma Plattig

Fliesen sind für Menschen, die unter einer Hausstauballergie leiden, die richtige Entscheidung. „Vor allem im Wohnbereich tritt im Zeitalter der Allergien der hygienische Fliesenbelag immer mehr in den Vordergrund“, erklärt Heinrich Laszakovits, Geschäftsführer der Firma Plattig.

Der beliebteste Raum im Haus für Fliesen ist nach wie vor das Badezimmer. „Bei kleinen Räumen schaffen große oder helle Fliesen eine große Optik“, so Heinrich Laszakovits, Geschäftsführer der Firma Plattig.

Keramik besitzt eine geschlossene, bei hohen Temperaturen gebrannte Oberfläche – was das Entwickeln von Hausstaub hemmt und das Einnisten von Milben verhindert.

Außerdem besitzt Keramik eine hohe Speicher- und Wärmeleitfähigkeit und ist somit der ideale Belag für eine Fußbodenheizung. Durch die Strahlungswärme und Speicherkapazität verringern sich die Heizkosten.

Als Meisterbetrieb ist die Firma Plattig seit 1956 auf den Verkauf und die Verlegung von exklusiven Wand- und Bodenplatten, Mosaiken, Kunst- und Natursteinplatten für den Innen- und Außenbereich spezialisiert.

Firma Plattig Heinrich Laszakovits, Geschäftsführer der Firma Plattig

„Unsere sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter stehen für freundliche Beratung, Planung, hervorragende Qualität und perfekte Ausführung der Aufträge. Unsere Firmenstruktur ist so aufgebaut, dass unsere Kunden von der Auftragserteilung bis zur Fertigstellung optimal betreut werden können. Unser Leistungsspektrum reicht von der individuellen Beratung und der kreativen Auswahl der Materialien bis hin zur fachlichen Planung und Realisierung Ihrer Projekte. Gerne stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite und setzen Ihre individuellen Gestaltungswünsche um. Lassen Sie sich in unserem riesigen Schauraum inspirieren. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei“, so Laszakovits.

Mit der Firma Murexin, Lieferant für Verbundabdichtungen, Kleber, Fuge, Silicon etc. steht der Firma Plattig seit über 30 Jahren ein verlässlicher Industriepartner zur Seite. Aufgrund der enormen Produktpalette und den versierten Technikern sind auch der Umsetzung von Sonderlösungen beinahe keine Grenzen gesetzt.