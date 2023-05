Knisterndes Wohlfühlfeuer – nachhaltiger Rohstoff

Auch ein Kaminofen kommt genau diesen Wünschen entgegen. Denn wer verbindet diese Art zu heizen nicht mit gemütlichem Kuscheln und wohliger Wärme? Und dass der Kamin ausgerechnet in unsicheren Zeiten wie diesen besonders beliebt ist, wundert nicht, denn: Mit einem Kamin ist man so gut wie unabhängig von Strom-, Gas- und Ölpreisen und heizt mit dem regionalen, nachhaltigen Rohstoff Holz.

Top designte Holzöfen und vor allem Kachelöfen, ob klassisch oder modern geplant, bieten ein gesundes Raumklima. „Die angenehme Strahlungswärme hat den Vorteil, dass sie hygienisch und baubiologisch äußerst vorteilhaft ist“, erklärt Hannes Leszkovich, Geschäftsführer der Firma Keram. Durch die vielen Möglichkeiten, die der Hafner Hannes Leszkovich seinen Kunden im Holzofenbereich bietet, braucht es natürlich auch eine technisch perfekte Lösung im Bereich der Abgasführung.

Die Firma Schiedel hat hierfür das „Kaminsystem mit Thermoluftzug“ im Programm, dass für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten entwickelt wurde. So kann auch in dichten Gebäuden mit höchsten Dämmstandards ein knisterndes Behaglichkeitsfeuer im eigenen Kamin- oder Kachelofen lodern. Wenn eine platzsparende kompakte Lösung gesucht wird, dann bietet sich das Schiedel Kingfiresystem an, erklärt Michael Strommer, Verkaufsrepräsentant bei Schiedel, dass den Kaminofen und den Rauchfang in einem einzigen Bauteil kombiniert.

Beide Unternehmen sind in ihrem Bereich TOP und seit vielen Jahren perfekt harmonierende Partner, wenn es um das „Wohlführfeuer“ im Wohnzimmer geht.