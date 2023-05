Ideen, die den Alltag verbessern und dennoch niemals alltäglich werden, machen unsere Küchen aus. So ist etwa die perfekte Höhe der Arbeitsplatte eine ebenso individuelle Facette in der Küchenplanung wie das richtige Volumen und die Einteilung von Stauraum. Eine Küche zu schaffen, die echten Mehrwert bietet und auch emotional bewegt, ist das, was uns antreibt. Bereits seit 1976.

Foto: zVg

„Der Grundstein für langanhaltende Kochfreude wird sehr früh gelegt. Am besten beginnen Sie mit der Planung Ihrer Traumküche noch vor Baubeginn.“ Herbert Schöll