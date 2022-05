Der richtige Rahmen für Ihr Haus

Garagentore und Gartenzäune in bester Qualität erhalten Sie von unserem Netzwerkpartner Michael Gebhart, Geschäftsführer der Firma TorCenter in Mattersburg. Hier können Sie aus einer Vielfalt von Garagentoren unterschiedlichster Designs ihr Tor auswählen und auch gleich die passenden Alu-Zaunelemente dazu abstimmen. Sie haben die Qual der Wahl.

Pflastersteine, Zaunsteine oder Gestaltungselemente aus Beton, das ist die Welt der Firma BK Forchtenstein.

Geschäftsführer Jürgen Trimmel hat sich auf die Gestaltung der Außenflächen und Einfriedungen spezialisiert und bietet ein umfangreiches Sortiment an. Mit den „Schwebenden Stufen“ hat die Firma BK Forchtenstein ein Designelement für Ihren Eingangsbereich entwickelt, der mit Sicherheit Blicke auf sich ziehen wird. Bei einem unverbindlichen Beratungstermin im Schaugarten in Forchtenstein können Sie diese Vielfalt auf sich wirken lassen.

Gartengestaltung ist ein komplexes Thema und erfordert fachkundiges Wissen.

Thomas Reinprecht Foto: zVg

Thomas Reinprechter, Geschäftsführer der Firma Reinprecht & Koller verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich und kann Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Einer perfekten Wohlfühloase steht mit der richtigen Planung und der richtigen Wahl der Pflanzen nichts mehr im Weg. Die Firma Reinprecht & Koller ist auch im Bereich Naturpool „One of the best“. Ein wundervoll gestalteter Pool, eingebettet in prächtig blühende Blumen, eine kleine Terrasse mit Tischchen und kühlen Drinks – so könnte das auch bei Ihnen aussehen.