Ihr Haus denkt mit

Durch Automatisierung können Sie Heizung, Beleuchtung und Jalousien tageszeitabhängig programmieren, um den Wohnkomfort zu erhöhen und den Stromverbrauch zu minimieren. Verlassen Sie das Haus, schalten sich noch laufende Musikanlagen, Fernseher und Lampen automatisch ab und die Alarm­anlage aktiviert sich.

Durch intelligente Technik können Sie sogar mit überschüssiger, von der Photovoltaikanlage produzierter Energie Dachrinnen und Gehwege beheizen, bevor die dafür vorgesehene Zentralheizung aktiviert wird. Kreativ wird Smart Home auch für Lichtszenen im Wohnraum, an der Fassade und im Garten genützt.

Mehr Sicherheit auf Knopfdruck

Durch die Einbindung von Alarmanlagen, Rauch- und Bewegungsmeldern sowie Überwachungskameras in das Smart Home System haben Sie rund um die Uhr via App Zugriff auf Ihr Haus. Im Einbruchsfall oder bei Aktivierung des Brandmelders bekommen Sie eine Nachricht auf Ihr Display – so können Sie sofort reagieren.

Eine effektive Möglichkeit Einbrüchen vorzubeugen sind vorprogrammierte Szenarien. Bei Registrierung eines Einbruchsversuchs werden beispielsweise alle Jalousien in die Höhe gefahren, sämtliche Lichter angeschalten und die Sprinkelanlage aktiviert, um den Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Um ganz sicherzugehen, spielt Ihre Musikanlage dabei „Highway To Hell“ bei voller Lautstärke.