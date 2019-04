Eine wichtige Entscheidung – ein wichtiger Partner

Die Entscheidung zum eigenen Haus ist wohl eine der wichtigsten im Leben. Der Ort, an dem man täglich nach Hause kommt – der zukünftige Lebensmittelpunkt – soll optimal geplant und an die eigenen Bedürfnisse angepasst sein. Hier helfen Ihnen die Profis von Waha, denn Ihr ZUHAUSE liegt Ihnen am Herzen.

Vom ersten Entwurf weg über die Planung und Bauleitung bis zur Ausführung und Übergabe an den Kunden wird Ihr eigener Haustraum gemeinsam mit den burgenländischen Bauprofis umgesetzt.

Individuelle Planung – kein Fertighaus vom Katalog

In der wichtigen Entwurfsphase nehmen sich Markus und Andreas Waha besonders Zeit, um die genauen Vorstellungen ihrer zukünftigen Kunden auf Papier zu bringen. Nach dem Kaufabschluss beginnt die Planungsphase. Bei der Erarbeitung der Einreichpläne werden alle Wünsche und Ideen umgesetzt – immer mit einem Blick auf die Kosten seitens des Planers. Um eine noch bessere Vorstellung vom zukünftigen Eigenheim zu bekommen, werden 3D-Visualisierungen angefertigt. Die Behördenabwicklung wird auch von den Waha-Mitarbeitern übernommen.

Professionelle Bauabwicklung durch jahrzehntelange Erfahrung

Es geht ans Werk und die Bauleiter setzen für Ihre Kunden die Wohnträume um. Mit einem starken und erfahrenen Partner-Netzwerk wird Ihr Eigenheim aufgebaut. Die erfahrenen Waha-Mitarbeiter (28 Maurer und 4 Lehrlinge) errichten den Rohbau, vom Keller bis zum Obergeschoss, genau nach Planung. Unter der Aufsicht Ihres Bauleiters werden gemeinsam mit den Waha-Partnern alle Leistungen bis zur Übergabe professionell erledigt. Über die gesamte Bauzeit hinweg haben Sie nur einen Ansprechpartner – Ihren WAHA Bauleiter.

