Materialien richtig kombinieren und heimelige Oasen schaffen

Um dies zu erreichen, müssen Sie bereits in der Planung auf viele Faktoren achten – dabei helfen Ihnen unsere Planer und natürlich die Profis aus dem WAHA-Partnernetzwerk. Es beginnt schon bei der richtigen Wahl des Innenputzes und der passenden Endbeschichtung für einen atmungsaktiven Wandaufbau.

Nenad Budimir (Innenputzprofi) und Malermeister Robert Scharf, beides langjährige Partner der Firma Waha, beraten Sie hier gerne und geben Ihnen wertvolle Tipps für die Oberflächengestaltung. Damit der gewünschte WohlFühlFaktor erreicht werden kann, ist es auch entscheidend den richtigen Bodenbelag für sich zu finden. Sie haben die Wahl - Parkett, Laminat, Kork oder keramische Beläge. Hier können sie auf den Rat von Bodenleger-Fachmann Tomasz Lagan (Schneeberger Handels- u. DienstleistungsGmbH) und Heinrich Laszakovits, Geschäftsführer der Firma Plattig, Fliesenleger aus Leidenschaft und ein Profi in diesem Segment völlig vertrauen.

Nenad Budimir Foto: zVg

„Auf das Raumklima muss besonders geachtet werden und daher kann ich Ihnen den Baumit KlimaPutz S empfehlen." Nenad Budimir Robert Scharf Foto: zVg „Sie brauchen TOP Farben – die besten lassen Ihre Wand atmen, sind diffusionsoffen und frei von Schadstoffen.“ Robert Scharf

Auf Grund der großen Format- und Designvielfalt werden keramische Belege auch verstärkt im Wohnraum verlegt und können perfekt mit Holzböden kombiniert werden. Haben Sie nun all diese Entscheidungen getroffen, dann kommt es zum „Finish“ in ihrem Wohnhaus und da hilft Ihnen Hr. Talos, Geschäftsführer der Fa. AEE Systems. Er ist der Profi im Bereich hochqualitativer Innentüren in unserem Partner-Netzwerk. Vorrangiges Ziel aller WAHA-Netzwerkpartner ist es natürlich Ihren Wohnraum entsprechend Ihren Vorstellungen zu gestalten – um den gewünschten WohlFühlFaktor zu erreichen.

Im Innenraum kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Fast alles ist heutzutage möglich – mit dem richtigen Ansprechpartner aus dem Waha Netzwerk erschaffen Sie Ihr perfektes Ambiente.