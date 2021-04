Zuerst muss einmal die richtige Wahl des Innenputzes getroffen werden – ein entscheidender Faktor für eine atmungsaktive Wand. Unsere Profis, Nenad Budimir (Innenputz) und Robert Scharf (Geschäftsführer der Malerei Scharf) beraten Sie hier optimal aufeinander abgestimmt und geben wertvolle Tipps für die Oberflächengestaltung.

zVg

Um den erwünschten WohlFühlFaktor zu erreichen, muss auch der perfekte Bodenbelag gefunden werden. Sie haben die Wahl - Parkett, Laminat, Kork oder keramische Beläge. Um den richtigen Boden- bzw. Wandbelag zu finden, können sie auf den Rat von Bodenleger-Fachmann Tomasz Lagan (Schneeberger Handels- u. DienstleistungsGmbH) vertrauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit sein Eigenheim mit keramischen Boden- und Wandbelägen zu gestalten, regt Heinrich Laszakovits, Geschäftsführer der Firma Plattig, Fliesenleger aus Leidenschaft und ein Profi in diesem Segment an.

Auch wenn das Badezimmer immer noch der beliebteste Raum im Haus für Fliesen ist, wird jedoch aufgrund der topdesignten Fliesen und der großen Formatvielfalt auch verstärkt im Wohnraum auf diesen Belag zurückgegriffen.

zVg

Haben Sie nun all diese Entscheidungen getroffen, dann kommt es zum „Finish“ in ihrem Wohnhaus und da hilft Ihnen Herr Talos, Geschäftsführer der Fa. AEE Systems. Er ist der Profi im Bereich hochqualitativer Innentüren in unserem Partner-Netzwerk.

Vorrangiges Ziel aller Profis ist es natürlich ihren Wohnraum entsprechend ihren Vorstellungen zu gestalten – um den gewünschten WohlFühlFaktor zu erreichen.