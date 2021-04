Wenn Träume wahr werden.

Ein wunderschönes Grundstück, die Nähe des Neusiedler Seeufers – zwischen ihrem Garten und dem See ein Streifen mit Gras und Schilf. Jeden Morgen geht die Sonne über dem See auf und lässt ihnen schon die ersten Sonnenstrahlen auf ihre Terrasse und in ihren Wohnbereich fallen. Auch die Abendsonne erfüllt ihren Lebensraum mit Licht und Wärme. Vogelgezwitscher lässt sie entspannen und sie träumen von genau diesem Haus, das das Team von Waha nach ihren Vorstellungen geplant und errichtet hat.

„Die Planung verläuft in verschiedenen Phasen, damit der fertige Einreichplan zur Gänze Ihren Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten entspricht. Individuelle Planung und professionelle Umsetzung – dafür stehen wir bei Waha fix&fertig“

