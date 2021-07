In Kalch, der Gemeinde Neuhaus am Klausenbach, befindet sich der Start zum Grenzerfahrungsweg zum kleinen Dreiländereck. Das Dreiländereck verbindet die Steiermark, das Burgenland und Slowenien. Der Grenzpunkt wird gekennzeichnet durch den Maria-Theresien-Stein, der bereits seit mehr als 200 Jahren als Zeichen des Friedens gilt. Nach dem „Österreichischen Erbfolgekrieg“ (1741 bis 1748) setzte sich Maria-Theresia gegen Frankreich, Bayern, Spanien, Preußen und Sachsen durch und schaffte aufgrund dessen das Donaureich. Folgen davon waren die Verbesserung der Lebensumstände, Verwaltungsreformen, Regelungen des Grenzverkehrs der Kronländer und Neuvermessung des Landes. Im Zuge der Neuvermessungen wurde 1756 der Stein beim kleinen Dreiländereck gesetzt, der bis heute die Grenze Sankt Anna am Aigen, Neuhaus am Klausenbach und Rogašovci markiert.

Wandern entlang der Österreichischen Grenze

Die Wanderung startet in Kalch beim „Gasthaus zum Wallner“ in der Ortsmitte und führt vorbei an den Zollhäusern, die seit dem Fall der Schengengrenze leer stehen. Der Weg verläuft über den Rotterberg, wodurch man zu dem Slowenischen Grenzhäuschen gelangt, welches noch heute als Übergangsstelle zwischen Österreich und Slowenien gilt. Die Grenzerfahrung führt zum Berg Serdica in 418 Meter Höhe. Durch diese Höhenlage gelangt man zu einem einzigartigen Blick über das Bachergebirge, die Karawanken und Schloss Tabor. Nach dem schönen Ausflug in das Nachbarland erreicht man das kleine Dreiländereck, wo man den Maria-Theresien-Stein beobachten kann. Auf dem Urbalitschweg Richtung Sichauf sollte man unbedingt die Möglichkeit nutzen, um regionale Heidelbeeren zu erwerben. Der Rückweg verläuft an der burgenländisch/steirischen Grenze an einem Glockenturm vorbei und wieder zurück zum „Gasthaus zum Wallner“. Die Grenzerfahrung zum kleinen Dreiländereck findet zu festen Terminen statt, die man auf der Website des Dreiländer Naturpark Raab finden kann. Individuelle Termine in einer Erwachsenengruppe können vorab ebenfalls beim Naturparkbüro Raab gegen einen Pauschalbetrag gebucht werden. Es wird empfohlen bezüglich der derzeitigen Situation mit Covid-19 Voranmeldungen zur Wanderung zu tätigen.

Der Dreiländer Naturpark Raab im Süden

Die Landschaft des Dreiländer Naturpark Raab verbindet Österreich, Ungarn und Slowenien und ist der einzige trilaterale Naturpark in ganz Europa. Verschiedene Aktivitäten rund um die Natur warten nur darauf, ausgeübt zu werden. Der Naturpark Raab wurde 1998 gegründet und umfasst ca. 14.700 Hektar. Zu den Lebensräumen, die im gesamten Naturpark zu finden sind, zählen Auwälder, Flüsse und Feuchtlebensräume, Heckenlandschaften und Streuobstwiesen. Der Naturpark erstreckt sich über die sieben südlichsten Gemeinden des Burgenlands, diese sind Jennersdorf, Minihof-Liebau, Mogersdorf, Mühlgraben, Neuhaus am Klausenbach, Sankt Martin an der Raab und Weichselbaum. Wassererlebnisse, Genusswanderungen und diverse Veranstaltungen sind nur einige Beispiele für Aktivitäten, die der Naturpark zu bieten hat.