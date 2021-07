Start. Sie starten bei der BVZ-Redaktion am unteren Ende der Fußgeherzone und gehen in Richtung Osten die Ing. Hans Sylvester-Straße entlang. Ein Stück nach dem Kasernentor biegen Sie links in den Buchgrabenweg ein. Am Ende des Weges, noch vor dem ORF Landesstudio, links abbiegen und entlang der Baumschule Maly der roten Markierung folgen. Weiter geht es rechts vorbei an einer Wiese bis zu einer kleinen Brücke, die Sie zum Waldrand hin überqueren.

Johannesgrotte. Nach wenigen Minuten sehen Sie eine Abbiegung nach links zur Johannes-Grotte (Achtung: leicht zu übersehen!). Nach wenigen Metern weicht der Pfad dem Laubboden, die Johannes-Grotte ist dann aber schon so gut wie erreicht.

Kürschnergrube. Nach einer kurzen Pause geht es wieder retour auf den ursprünglichen Weg zurück. Diesmal bei der Weggabelung geradeaus dem blau markierten Wanderweg, der teilweise recht steil bergauf führt, bis zur Kürschnergrube. Direkt nördlich der Kürschnergrube verläuft der Weitwanderweg 02.