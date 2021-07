Auf rund 120 Kilometern führt der Alpannonia-Hauptweg von den Fischbacher Alpen, über das Bernsteiner- und Günser-Gebirge bis in die pannonische Tiefebene nach Ungarn. Die sechs bis sieben Tagesetappen umfassen jeweils rund 15 bis 20 Kilometer.

Start ist am UNESCO Weltkulturerbe-Ort Semmering, weiter geht es in die Steiermark und ins Burgenland, bevor man zum Ziel in die Altstadt im ungarischen Kőszeg gelangt. Konkret führen zwei der Etappen auch durch „die Sonnenseite“ Österreichs, durch das Burgenland. So passiert man etwa Bernstein mit seiner Burg und dem Felsenmuseum. Entlang der Strecke eröffnen sich weitere imposante Panoramen bevor man den höchsten Punkt des Burgenlandes, den Geschriebenstein mit 884 Metern Höhe überwindet.

„Über Grenzen gehen“ bei Pilgerwanderungen

Entschleunigen vom Alltag und neue Perspektiven gewinnen: Das ist auf durch das Burgenland führenden Pilgerwegen möglich. Sowohl die burgenländische Teilstrecke des Jakobswegs als auch die Verbindung zum internationalen Pilgerweg „Maria Ut“ haben ihren Ausgangspunkt in Frauenkirchen. Bei Ersterem erfolgt der Anschluss an die internationale Strecke bei Maria Ellend, bei Zweiterem bei Sopron. Außerdem führen drei Marienwege zwischen Mariazell und Ungarn.