Unzählige Pfade gilt es im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel zu erkunden. Bei Expeditionen in das insgesamt 95 Quadratkilometer große Schutzgebiet unterstützt das Nationalpark-Informationszentrum in Illmitz Entdecker aller Altersstufen – mit Informationsmappen, einer Wanderkarte, einer Pflanzenbroschüre sowie Videos und Schautafeln. Spezielle „Checklisten“ und Hochstände helfen beim Beobachten der rund 300 Vogelarten in den Gebieten um die Zicklacke bei Illmitz, der Langen Lacke bei Apetlon, der Uferregion bei Weiden oder des nach Ungarn hinüber reichenden Feuchtwiesengebiets Waasen-Hanság bei Andau.

Mit spannenden Themenwegen werden Wanderer in den sechs Naturparken des Landes (Geschriebenstein-Írottkö, Landseer Berge, Neusiedler See - Leithagebirge, Raab-Őrség-Goričko, Rosalia-Kogelberg und Weinidylle) erwartet. Die Bandbreite reicht von der Weinstraßenwanderung im Pinkatal über den Apfelweg im Neuhauser Hügelland bis hin zum Kirschblütenweg entlang des Leithagebirges.

Einen gemütlichen Ausklang einer Wanderung in den Naturparken findet man in diversen urigen Weinkellern und Buschenschenken. Die Broschüre „Naturparkerlebnisse 2021“ mit dem vollständigen Angebot und weiteren Tipps für Ausflüge, Wanderungen und Radtouren kann gratis bei der ARGE der burgenländischen Naturparke angefordert werden.