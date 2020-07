Das Weingut Unger liegt in Halbturn, einer kleinen Gemeinde im Burgenland, am Übergang der Parndorfer Platte in den Seewinkel. Seit einigen Jahren am elterlichen Betrieb, sowie im In- und Ausland tätig, weiß Andreas Unger nun wofür sein Herz schlägt. „Ein kleines Sortiment ganz nach meinen Vorstellungen mit Fokus auf das Wesentliche. Lieber etwas weniger, dafür ausgezeichnete Qualität, mit den Charakteristika des Jahrgangs“, so der Winzer.

Weingärten rund um den Neusiedlersee bilden den Grundstein des Weingutes. Die Lagen reichen von schotterreichen, warmen Böden im Seewinkel, über tiefgründige Südosthänge auf den letzten Ausläufern des Wagram bis hin zu kühleren, höher gelegenen Lagen auf der Parndorfer Platte.

BVZ Weingut Unger.Siegerwein: Sauvignon Blanc 2019. N3121/20. Quergasse 25, 7131 Halbturn. www.weingut-unger.at. Am Bild: Andreas Unger.

Die Basis des Weingutes Unger sind Weingärten im Familienbesitz, wobei einige Rebstöcke seit 50 Jahren und mehr mit Boden, Klima und der Region verwurzelt sind. „Es hat uns natürlich sehr gefreut bereits zum zweiten Mal in Folge mit unserem Sauvignon Blanc Landessieger zu werden – übrigens ist es auch erst der zweite Jahrgang unseres Sauvignon Blanc, erzählt Andreas Unger. „Wir arbeiten immer im Einklang mit der Natur, nie gegen sie und möchten Jahr für Jahr Weine mit Charakter entstehen lassen, die nie lasch wirken sollen und immer Lust auf einen weiteren Schluck machen.“ Der Siegerwein Sauvignon Blanc 2019 besticht durch Stachelbeere und Holunder beim ersten Aufeinandertreffen. Danach treten Brennnessel und ein wenig Kräuterwürze in den Vordergrund. Im Abgang mittelkräftig mit spürbarem Fruchtmix. Er passt zu allen Meeresfrüchten, hellem Fleisch, zur asiatischen Küche oder zum klassischen Wiener Schnitzel.