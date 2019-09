Dieser besteht aus regionalen Himbeeren, Brombeeren und Kiwibeeren. Verfeinert wird das Getränk mit Honig und Fruchtsäften aus Streuobst. Eine Handvoll Brombeeren enthält bereits die Hälfte der täglich empfohlenen Menge an Vitamin C. Spirulina-Algen Trockenprodukte enthalten u.a. 60 % Proteine und alle essentiellen Aminosäuren. Im Honig stecken viele wichtige Antioxidantien. Ein Smoothie, der es in sich hat. Mit dem Besten aus regionaler Landwirtschaft. So starten Sie fit in den Tag!

Produktinnovationen:

Bio-Beerenobst: Connys-Frucht in Form/Illmitz

Kiwibeeren: Bio Pusztahof Michlits/Wallern

Honig & Bienenpatenschaft: Markus Bleich/Neusiedl am See

Säfte aus Streuobstbäumen: Trummer Fruchtsaft/Stegersbach

Spirulina Algen: Hansagfood KG/Tadten