Ein Sommersalat aus regionalen Produkten erfrischt an heißen Sommertagen! Ochsenherzparadeiser und frisches Gemüse vom Bauern in mundgerechte Stücke schneiden. Tofu aus dem Burgenland ebenfalls in kleine Stücke schneiden und gemeinsam mit Oliven unter den Salat mischen. Den Sommersalat mit einer Marinade aus Salz, Pfeffer, Hanföl, Senf und Zwetschkenessig verfeinern. Sie werden sehen und schmecken, dass ein Salat in der heißen Sommerzeit mit seiner bunten Vielfalt nicht nur das Gemüt erhellt, sondern richtig gut tut. Sonnengereifte Paradeiser und ein fruchtiger Essig wirken erfrischend. Hanföl enthält u.a. Vitamin B, Vitamin E, Calcium und Magnesium. Auch Oliven enthalten sehr viele Vitamine und Mineralstoffe. Und Tofu sorgt für den nötigen Biss im Salat!

Produktinnovation:

Ochsenherzparadeiser: Biohof Wolf/Wörterberg

Tofu: MANUFABA/Frauenkirchen

Zwetschkenessig: Hirmann/Rudersdorf

Oliven: Günther/Mörbisch

Hanföl: Naturhof Schranz/Oberschützen