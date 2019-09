Seit Herbst 2018 ist das neue Weingut am Salzberg in Gols in vollem Betrieb. Das Gebäude selbst ist sowohl nach modernsten Standards in der Weinkellerei als auch nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten konzipiert. Der gesamte Arbeitsablauf findet ebenerdig statt und das am höchsten Punkt von Gols.

Der geschmackvoll eingerichtete Verkostungsraum bietet mit seiner großzügigen Terrasse und Glasfront einen atemberaubenden Blick auf den Heideboden im Seewinkel, den Neusiedler See bis hin zum Schneeberg. Einer unvergesslichen Weinverkostung steht da nichts mehr im Wege.

Die Weinkellerei glänzt sowohl mit modernster Technik als auch mit traditioneller Barriquefasslagerung und bietet eine wegoptimierte Anlieferung der frisch geernteten Trauben. Das garantiert somit bestes Traubenmaterial bis zur Weinpresse.

Tradition mit Moderne verknüpft

„Wir verbinden das unverzichtbare Wissen der Tradition mit modernen Erkenntnissen. Was daraus wächst, sind großartige Weine“, so die Familie Allacher. Die Weingärten befinden sich auf rund 30 Hektar des einzigartigen Weinbaugebietes Neusiedlersee, darunter die legendären Rieden Altenberg, Gabarinza und Salzberg.

„Der Boden gibt das Potenzial. Wir die naturnahe, aufmerksame Pflege“, so die Winzer. Frisch fruchtige Weißweine, kräftig dichte Rotweine und extraktreiche Süßweine sind das kostbare Ergebnis.

Der Siegerwein „St. Laurent Apfelgrund 2017“ stammt zu 100 Prozent von der Lage Apfelgrund, die sich in unmittelbarer Nähe zum Neusiedler See befindet. Die typische St. Laurent- Note ist ein Mix aus dunklen Beeren und Trüffelschokolade. Dieser Wein wurde 8 Monate im Barrique ausgebaut und hat eine feingliedrige Säure mit zart salzigen Noten.