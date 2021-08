Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Norbert Szigeti in der Sektproduktion tätig und hat sich hier bereits einen Namen gemacht. 2018 gründete er mit seiner Frau Birgit aus Gründen einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung die neue, hochmoderne A-Nobis Sektkellerei in „Greenbuilding“ Bauweise in Zurndorf. Das 4.200 Quadratmeter große Kellereigebäude, welches nach den höchsten ökologischen Standards errichtet wurde, wurde im September des Vorjahres eröffnet.

A-Nobis Sekte sind aufgrund ihrer Exklusivität nicht im Handel erhältlich. Sie können direkt in der Sektkellerei oder im Online-Shop erworben werden. Norbert und Birgit Szigeti produzieren aber nicht nur hervorragende Qualitätssekte, sondern auch den hauseigenen Champagner: NORBERT DEUX-CŒURS (französisch für „Zwei Herzen“). Dieser wird direkt in Épernay, im Herzen der Champagne, an der Avenue de Champagne 25, unter der Leitung von Norbert Szigeti produziert.

Der Claim des Hauses „Jetzt Leben“ beschreibt die Philosophie und die Vision des Unternehmerpaares. Es geht um die Freude am Leben und den uneingeschränkten Genuss von Sekt und Champagner.

Zahlreiche Prämierungen zeugen von der hohen Qualität der Produkte. A-Nobis wurde mit dem A-Nobis Sekt Muskat Ottonel Brut 2019 bereits zum dritten Mal burgenländischer Landessieger bei der Landesweinprämierung.

Der A-Nobis Muskat Ottonell Brut 2019 überzeugte die Juryauch dieses Jahr mit einer hellen goldenen Farbe, einem feinen Perlenspiel, einer eleganten Schaumkrone, die von feinen Perlenketten gebildet wird und einer frischen fruchtige Geschmacksexplosion.