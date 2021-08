Vor mittlerweile vier Jahrzehnten begann man im Hause Lentsch die Lagen am Leithaberg im kleinen Format zu bearbeiten. Daraus entwickelte sich in der nachfolgenden Zeit eine sehr intensive Beziehung zu allen Weinen der Burgunder-Familie. Dieser Fokus auf Pinots wurde im Laufe der Jahre durch Neuauspflanzungen in besten Lagen weiter ausgebaut und verfeinert. „Eine naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung der Weinberge ist Voraussetzung für die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche. Diese Individualität und Überschaubarkeit unsers Weingutes sind der Garant für außergewöhnliche und authentische Weine“, freuen sich Berthold und Dominik Lentsch.

Bei der Landesweinprämierung der Landwirtschaftskammer bekamen die Winzer recht: Der Pinot Noir 2019 Ried Vogelsang erzielte in der Kategorie St. Laurent-Pinot Noir den ersten Platz. Die Trauben dafür stammen aus einer Lage mit einem Unterboden aus verwittertem Urgestein und Schiefereinschlüssen. Die Fermentation der Trauben erfolgt temperaturgesteuert in Gärtanks. „Für den Ausbau gönnen wir dem Wein beste französische Eichenfässer in der Größe von 500 Litern. Dabei streben wir die Verschmelzung feiner Fruchtaromen mit einer zarten Holznote zu einem komplexen Ganzen an“, heißt es aus dem Weingut. 1994 war Lentsch im Salon vertreten. „Es freut uns natürlich sehr, dass wir 2021 als erstes Weingut in Donnerskirchen einen Rotwein als Landessieger präsentieren können.“