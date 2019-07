Bei der diesjährigen Landesprämierung „Best of Burgenland“ wurden insgesamt 1.701 Proben (2018: 1.617 Proben) eingereicht. Davon wurden 695 Weine mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Eine Besonderheit heuer war die Prämierung von 17 Landessiegern, durch die Erweiterung um die Kategorie „Rosé-Wein“.



Das Parade-Weingut Scheiblhofer aus der Weinbaugemeinde Andau erhielt nicht nur 12 Mal Gold bei 12 eingereichten Weinen, sondern wurde auch zum wiederholten Mal mit dem Titel „Weingut des Jahres“ ausgezeichnet.



Mit Scheiblhofer-„Klassikern“ wie dem „Big John“, „The Legends“ und „The Shiraz“, aber auch „Newcomern“ wie dem „The Great Bustard“ setzte man sich in diesem Jahr gegen insgesamt 287 Weinbaubetriebe durch. „Wir haben in den kommenden Jahren sehr viel vor und sind gerade in der finalen Planungsphase unseres Wein-Wellness-Resorts als Ergänzung zum Weingut. Bei all diesen Entwicklungen ist es uns besonders wichtig, dass wir nicht vergessen, wo unsere Wurzeln sind und damit die Kernkompetenz liegt – nämlich im Wein. Daher freut uns diese Auszeichnung unserer täglichen Arbeit umso mehr“, so Winzer Erich Scheiblhofer.



Ganz groß räumte die Weinbaugemeinde Gols ab: Insgesamt sechs Landessieger kommen aus der Seewinkelgemeinde.