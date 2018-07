Grüner Veltliner 2017, Weingut Lentsch.

„Der Grüne Veltliner aus dem Hause Lentsch eignet sich ob seines moderaten Alkoholgehaltes ideal als Begleiter an heißen Sommertagen. Das frische Grün-Gelb im Glas lässt eine Vermutung in Richtung Lebendigkeit zu. In der Nase präsentiert sich der Wein feinwürzig und duftig mit reifen Steinobstaromen. Das Erlebnis für die Sinne findet seinen Ausklang pikant und saftig am Gaumen. Der Grüne Veltliner bringt einen herrlichen Trinkfluss mit und schmeckt, solo genossen genauso gut, wie zu einem leichten Sommergericht wie Salat oder Fisch.“

Verena Klöckl, Leiterin Abteilung Weinbau der Landwirtschaftskammer Burgenland, stellt wöchentlich die Siegerweine der Weinprämierung 2018 vor