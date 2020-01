In Österreich ist die Sorte erstmals im 18. Jahrhundert nachweisbar, erst danach tauchte sie in Deutschland unter der Bezeichnung Lemberger oder Limberger (abgeleitet vom Ort Limberg, heute Maissau in Niederösterreich) auf. In Ungarn wird der Blaufränkisch als Kékfrankos bezeichnet.



Österreich Wein Marketing/Armin Faber

Diese alte heimische Sorte ist eine Kreuzung aus der Blauen Zimmettraube und dem Weißen Heunisch.

Der Blaufränkisch wurde für österreichische Neuzüchtungen wie Zweigelt, Blauburger, Roesler und Rathay als Kreuzungspartner verwendet. Auch von ausländischen Rebenzuchtstationen wurde die Sorte als Kreuzungspartner verwendet.

Das Blatt der Blaufränkisch Trauben ist groß, fünflappig und grob gezahnt. Die Traube ist unverkennbar groß, verästelt und mitteldicht. Das kegelförmige Aussehen mit blauschwarzen, rundlichen Beeren ist sehr markant.

Der autochthone Blaufränkisch ist vor allem in den Weinbaugebieten des nördlichen, mittleren und südlichen Burgenlandes und in den östlichen Weinbaugebieten von Niederösterreich vertreten. Die Anbaufläche liegt bei zirka 3.009 Hektar in gesamt Österreich.

Leitsorte des Burgenlandes

Nicole Heiling Leitsorte des Burgenlandes. Blaufränkisch passt zum Beispiel zu Pasta, Geflügel, Rind, Wild und (Weich-)Käse.

Im Südburgenland (Eisenberg), im Mittelburgenland (Blaufränkischland) sowie am Leithaberg gilt sie als Leitsorte. Aus all diesen Gebieten kommen herkunftstypische DAC-Weine.

Die Blaufränkisch Traube ist eine Spätreife Rebsorte, stellt sehr hohe Ansprüche an die Lage und verrieselt gerne bei kühlem Blütewetter.

Das typische Bukett der Rebsorte wird von tiefgründiger Waldbeeren- oder Kirschfrucht geprägt und ist mit charakteristisch kräftiger Säure versehen.

Blaufränkisch kann große Weine mit dichter Struktur und markanten Tanninen hervorbringen, die in der Jugend oft ungestüm sind, bei genügender Reife aber samtige Facetten entwickeln. Kräftige Weine besitzen sehr gutes Potenzial für längere Lagerung.