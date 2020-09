270 SALON Weine, davon 17 Sieger und 10 Auserwählte: Österreichs härtester Weinwettbewerb ermittelte auch im Ausnahmejahr 2020 die Top-Weine des Landes, darunter viele aus dem Traumjahrgang 2019.

Auf über 20 Veranstaltungen werden die Weine in allen Bundesländern präsentiert. Das Burgenland hat mit 74 Weinen (27 Prozent) einen beträchtlichen Anteil an im Salon vertretenen Weinen. Ebenso darf man recht herzlich den vier Winzern gratulieren, welche den Salon Sieg, das heißt den besten Wein des Landes in der jeweiligen Kategorie, in das Burgenland holten.

BVZ

Kategorie Blaufränkisch:

SALON Sieger: Weingut Kiss mit Blaufränkisch Ried Jungenberg 2018

Kategorie Cuvées & andere Sorten:

SALON Sieger: Weingut Mariel mit Cuvée Condre 2018

Kategorie St. Laurent & Pinot Noir :

SALON Sieger: Weingut Neff – Perepatics Christopher mit St. Laurent Meisterstück 2017

Kategorie Edelsüße Weine :

SALON Sieger: Weingut Roland Steindorfer mit Trockenbeerenauslese Scheurebe 2017

„Auch bei den Salon Auserwählten, welche von Fachmagazinen, Weinjournalisten und Sommeliers auserkoren wurden, dürfen wir mit Stolz mitteilen, dass das Burgenland auch hier mit 3 Weingütern vertreten ist“, heißt es seitens der Wein Burgenland.

Kategorie Burgundersorten kräftig :

SALON Auserwählter: Weingut Kollwentz mit Chardonnay Ried Katterstein 2018

Kategorie Alternativweine :

SALON Auserwählter: Weingut Martin Pasler mit Chardonnay Wild 2013

Kategorie Blaufränkisch :

SALON Auserwählter: Weingut Prieler mit Leithaberg DAC Blaufränkisch 2017

SALON Sieger und Auserwählte präsentiert

Aus Tausenden Einreichungen für die Landesprämierungen ermittelte eine unabhängige Verkostungsjury in Blindverkostungen die besten 230 Weine des Landes für die Aufnahme in den SALON Österreich Wein. Die restlichen 40 Weine wurden ebenfalls durch Sommeliers, Fachmagazine und Fachjournalisten nominiert.

126 der 270 SALON Weine 2020 stammen aus dem Spitzenjahrgang 2019. Von klassisch-fruchtbetonten über körperreiche Weiße und Rote bis hin zu edelsüßen Raritäten, herausragenden österreichischen Sekten und Alternativweinen findet sich dabei die ganze Weinvielfalt des Landes wieder.

Die besten der jeweiligen Sorten- und Geschmackskategorien, die 17 SALON Sieger, und die 10 von Experten nominierten SALON Auserwählten wurden präsentiert.

BVZ

Über den SALON Österreich Wein

Seit über drei Jahrzehnten gilt der SALON Österreich Wein als die Staatsmeisterschaft des heimischen Weins, sein Urteil genießt höchstes Vertrauen bei Winzern, Händlern und Konsumenten.

Ein Teil des Erfolgs beruht auf dem mehrstufigen, unabhängigen Blindverkostungsmarathon, durch den die Besten der besten österreichischen Weine aus tausenden Einreichungen für die Landesprämierungen ermittelt werden. In 17 Kategorien geht der beste Wein jeweils als SALON Sieger hervor, zudem ermitteln Fachmagazine, Weinjournalisten und Sommeliers 10 SALON Auserwählte. Durch diesen dualen Bewertungsmodus vereint der SALON Jahr für Jahr in einzigartiger Manier aufstrebende Talente und österreichische Winzer-Ikonen.