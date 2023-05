Burgenländischer Wein erobert Schweiz

38 burgenländische Winzerinnen und Winzer waren vor Kurzem dem Aufruf der Wein Burgenland gefolgt und präsentierten im edlen Restaurant Carlton in Summe über 200 Weine aus ihrem Portfolio.

Mehr als 250 Gäste, unter ihnen zahlreiche Weinhändler und Gastronomen, ließen es sich nicht nehmen, an der Veranstaltung teilzunehmen und dabei die burgenländische Vielfalt in Weiß und Rot, prickelnd und süß zu verkosten. Speziell die Gastronomie zeigte ein sehr großes Interesse an der Top-Qualität und Einzigartigkeit der Weine. Hier konnten die Winzerinnen und Winzer auch zahlreiche neue Kontakte knüpfen.

„Mit Sicherheit werden wir in Zukunft noch viel häufiger Weine aus dem Burgenland auf den Weinkarten der Schweizer Restaurants und Weinbars finden. Denn eines zeigte sich deutlich: Die Schweizerinnen und Schweizer lieben den Burgenländischen Wein“, heißt es seitens Wein Burgenland.

Zweitwichtigster Exportmarkt

Auch wirtschaftlich betrachtet ist die Schweiz als eines der wichtigsten Exportländer für die österreichische Weinbranche von großer Bedeutung für die heimische Weinwirtschaft. Im Jahr 2022 wurden über 4,8 Millionen Liter österreichischer Wein im Gesamtwert von über 25,5 Millionen Euro in die Schweiz exportiert. Somit ist die Schweiz der zweit-wichtigste Exportmarkt aus österreichischer Sicht.

Auch das Burgenland leistet zu diesen großartigen Zahlen einen nicht unerheblichen Beitrag.

Burgenländischer Wein punktet in der Schweiz

„Das Schweizer Publikum ist ein sehr treues und auch qualitätsbewusstes Publikum. Hier können wir mit unseren Weinen immens punkten. Gepaart mit unserer freundlichen Art haben wir auch diesmal sicher viele Gäste für das Burgenland und die heimischen Weine begeistert. Natürlich werden wir auch im kommenden Jahr eine Präsentation in Zürich organisieren“, so ein sichtlich erfreuter Obmann der Wein Burgenland, Matthias Siess.