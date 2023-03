Burgenländischer Wein in Linz & Wien

Bereits am 2. März fand die erste Präsentation in Linz im Design Center statt. 80 Winzer präsentierten über 400 Weine dem interessierten Publikum. Unter den 750 Besuchern wurde eifrig verkostet, fachgesimpelt und die eine oder andere Geschichte zu den präsentierten Weinen erzählt. Wein weckt Emotionen, das war in den begeisterten Gesichtern der Besucher eindeutig zu sehen. „Oberösterreich war schon immer ein sehr wichtiger Markt für den heimischen Wein und dem Interesse der Besucher nach zu urteilen wird dies auch weiterhin so bleiben. Unsere Winzer fühlen sich sehr wohl in Oberösterreich, speziell die zahlreich erschienenen Gastronomen und Sommeliers wollen unseren Wein auf ihren Karten präsentieren“, heißt es seitens der Wein Burgenland.

In Linz. Die Wein Burgenland Präsentation fand am 2. März im Design Center statt. Foto: Foto Wein Burgenland

Die große Jahrgangspräsentation des burgenländischen Weins in der Wiener Hofburg ist ein Fixpunkt im Jahreskalender der Weinfreunde in der Bundeshauptstadt. Am 6. März lud die Wein Burgenland zusammen mit fast 100 Winzern zur großen Verkostung ein. Präsentiert wurden mehr als 500 Weine, angefangen vom Schaumwein, dem Weißwein, dem Rotwein und natürlich, typisch burgenländisch, dem Süßwein. Es war sogar der eine oder andere frische Jahrgang 2022 dabei, hauptsächlich gab es Weine aus den Jahrgängen 2021 bis 2019 – der Jahrgang zeigte sich von seiner besten Seite – zu verkosten. Zahlreiche Besucher kamen in die Hofburg um die Burgenländischen Weine zu genießen. Für das leibliche Wohl war ebenso gesorgt, die Gäste konnten sich über die hervorragende Qualität des gereiften Schinkens aus dem Hause Tschürtz überzeugen.

Ein besonderer Höhepunkt bei den beiden Veranstaltungen waren die Besuche der verschiedenen Tourismusschulen. Zur Einführung in den Burgenländischen Wein gab es ein Kurzseminar über das Weinbauland Burgenland mit kommentierter Verkostung von jeweils fünf Weinen, vom Sprudel bis zum Süßwein war alles dabei. Danach konnten die angehenden Jung-Sommelièrs direkt bei den Winzern verkosten und ihren Wissensdurst stillen. „Der Burgenländische Wein bietet so viele verschiedene Facetten, es ist einfach nur spannend sich damit intensiver zu beschäftigen“, so die Rückmeldungen der SchülerInnen.

Die Wein Burgenland ist sehr stolz auf die Winzer und deren Weine, die Besucherzahlen und das Interesse gibt uns recht solche Veranstaltungen auch in Zukunft zu planen. Die nächsten sind bereits in Vorbereitung, Ende April geht es in die Schweiz, dort gibt es neben der Tischpräsentation auch geführte Fachverkostungen, und nach der Sommerpause geht es nach Innsbruck und München. Abgeschlossen wird das Präsentationsjahr dann wieder in Wien mit der Herkunftsweinpräsentation im MAK mit dem Schwerpunkt auf DAC-Weine.