Die Weinlese

Das Burgenland hat das wärmste Klima in den Weinbaugebieten Österreichs und ist traditionell das erste Gebiet, das mit der Weinlese beginnt. Bereits in der zweiten August Woche hat im Gebiet Neusiedlersee die Lese der frühreifen Sorte Bouvier begonnen. Die Hauptlese erstreckt sich über mehrere Wochen im Burgenland, abhängig von verschiedenen Faktoren, von Mitte August bis Ende Oktober.

Ein wesentlicher Aspekt zur Bestimmung des richtigen Lesezeitpunktes ist die Rebsorte. So gehört der Bouvier zu den sehr früh reifenden Sorten, wird daher als einer der ersten Sorten bereits im August gelesen. Rebsorten, wie zum Beispiel Cabernet Sauvignon oder Blaufränkisch sind spätreifende Sorten und werden als eine der letzten gelesen, das heißt oft erst gegen Ende Oktober. Der Winzer ist somit gefordert, für jede Rebsorte den idealen Zeitpunkt zur Lese zu bestimmen.

Auch der Weinstil beeinflusst den Lesezeitpunkt. Im Laufe der Reife lagert die Beere immer mehr Zucker ein und der Säuregehalt geht zurück. Ebenso entwickeln sich in dieser Zeit das Aromaspektrum und die Gerbstoffstruktur der Traube. Es gilt das ideale Gleichgewicht all dieser Komponenten für den angestrebten Weinstil zu finden. Weine, die eher frisch, also mit spritziger Säure und geringem Alkoholwert, werden tendenziell früher gelesen. Vollmundige und kräftige Weine gehören zu den später gelesenen.

Natürlich ist dieser Zeitpunkt auch von der Lage des Weingartens und dem damit verbundenen Mikroklima abhängig, kühle Lagen brauchen längere Reifezeiten, wärmere sind früher reif. Will man einen edelsüßen Wein keltern, dann muss man auf den natürlichen Edelschimmelpilz Botrytis Cinerea – begünstigt durch den Neusiedlersee – warten. Ebenso beim Eiswein, auf das Frieren der Trauben am Rebstock, meistens erst im Jänner des Folgejahres, wenn man Glück hat.

„Der Herbst macht den Wein“

Ein altes Sprichwort sagt, der Herbst macht den Wein. Damit ist gemeint, dass das Wetter zur Lesezeit sehr wichtig ist. Regnet es zu viel, lagern die Trauben mehr Wasser ein und die Weine werden schlanker. Ist es zu heiß, schnellen die Zuckerwerte hinauf und die Säure geht rapide runter. Ideal wären warme Tage und kühle Nächte, dies unterstützt die Aromaausbildung sowie die Säurestruktur in der Traube und ein harmonischer, balancierter Wein ist das Resultat.

Eines ist klar, die Qualität der Trauben bei der Lese bestimmt auch die Qualität des Weines in der Flasche, daher ist die Entscheidung, wann gelesen wird eine der wichtigsten für die Winzer.