Dieses Jahr nutzten fast 1.400 Besucher die Möglichkeit Topweine von 136 Winzerinnen und Winzern aus dem gesamten Burgenland zu degustieren. Die Präsentation in Linz hat mittlerweile Tradition – sie fand bereits zum 13. Mal statt.

„Oberösterreich erwies sich als treuer Fan der burgenländischen Weine, was sich auch bei den Besucherzahlen bemerkbar macht. Heuer ist es uns natürlich eine besondere Freude, diesen gelungenen Jahrgang zu präsentieren“, erklärte Andreas Liegenfeld, der Obmann des burgenländischen Weinbauverbandes.

Im Rahmen der großen Wein Burgenland Präsentationen, bot sich die exklusive Möglichkeit, anmutige Rotweine aus heimischen Rebsorten wie Blaufränkisch, Zweigelt oder St. Laurent sowie elegante, fruchtige Weißweine aus den Sorten Grüner Veltliner, Welschriesling, Chardonnay, Weißburgunder und mehr zu degustieren. Für viele Weinfreunde bot sich dabei erstmals die Gelegenheit, den neuen Jahrgang zu degustieren. „2018 war ein herausragender Jahrgang. Aufgrund der warmen Temperaturen begann die Lese bereits Ende Juli/Anfang August, so früh wie noch nie zuvor. Gesunde, vollreife Trauben bescherten uns einen großartigen Jahrgang in Weiß, Rot und Edelsüß. Auch in punkto Menge hatte der 2018er einiges zu bieten, ganz im Gegensatz zu den vergangenen Jahren. Die Konsumenten können sich auf einen großartigen Jahrgang mit einer äußerst präzisen Fruchtaromatik freuen“, erläutert Matthias Siess, Obmann von Wein Burgenland.

„Unsere Weine punkten mit Qualität, Authentizität und klar erkennbarer Herkunft – hier können wir uns von anderen Gebieten klar abgrenzen. Dies bestätigt nicht nur eine aktuelle Imagestudie des renommierten Institutes marketmind sondern zeigt sich auch immer wieder bei den großen Wein Burgenland Präsentationen“, zeigte sich auch Christian Zechmeister, Geschäftsführer der Wein Burgenland, erfreut.