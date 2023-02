Europäische Studenten im Burgenland

WSET steht für „Wine & Spirit Education Trust“ und bildet Fachleute auf vier verschiedenen Stufen aus. Die höchste Stufe ist der 4. Level, das Diplomseminar. Bereits vor der Jahrtausendwende hat die Weinakademie eine Kooperation mit dem Institut in London gestartet und bietet dieses Seminar auch in der Freistadt Rust an der Weinakademie Österreich an.

WSET Diploma Kurs im Fokus

Im Zuge dieser Ausbildung bekommt die Wein Burgenland die Möglichkeit, diese internationalen Studenten für einen Tag mit interessanten Themen zu betreuen, die sie wiederum in ihrer Ausbildung benötigen, um die Prüfungen zu bestehen. Das war auch wieder an einem Samstag Ende Jänner der Fall. Insgesamt kamen 32 Gäste aus 13 Ländern, darunter auch Teilnehmer aus Dänemark, Schweden, Großbritannien und Spanien. Gleich am Morgen durften die Studenten mit einigen Winzern aus dem Gebiet in die Weingärten gehen, um dort die Grundlagen des Rebschnitts zu erlernen und in der Praxis auszuprobieren.

Die Studenten konnten sich nach der Rückkehr ins Martinsschlössl kurz aufwärmen und bei Krapfen und Kaffee stärken. Danach ging es mit dem Bus in das Weinbaugebiet Rosalia. Dort hatte der Verein Rosalia DAC eine Fachverkostung für die Studenten organisiert, die von Stefan Lassl geleitet wurde. Die Studenten konnten eine Auswahl verschiedener Rosalia DAC Rosé- sowie Rotweine verkosten. Speziell angetan waren sie von der hohen Qualität der Rosés. Alle waren sich einig, dieser trockene Rosé Stil mit Blaufränkisch als Rebsorte hat Zukunft und ist der richtige Weg in die Zukunft für diese Region.

WSET Diploma Kurs. Insgesamt waren 32 Gäste aus 13 Ländern dabei. Foto: Wein Burgenland

Bei dem anschließenden Mittagessen bei traditioneller Suppe und kalten Gerichten wurde intensiv weiter über die Region und deren Weine gesprochen. Der nächste Stopp war ein Besuch im Vinatrium in Deutschkreutz, der Gebietsvinothek im Blaufränkischland. Dort hatten die Teilnehmer Zeit, sich die verschiedenen Produkte anzusehen und ebenso einzukaufen. Eine kleine Verkostung rundete den Besuch ab, bevor Kleingruppen mit Winzern aus der Region deren Betriebe besuchen konnten. Dort wurde eifrig weiter diskutiert, verkostet und der Bogen vom Blaufränkisch bis hin zu den internationalen Rebsorten gespannt. Im Besonderen wurde auch die Kunst des Verschneidens von Weinen besprochen und die Tradition der Cuvée in diesem Gebiet hat man hochleben lassen.

Den Abschluss des Tages machte dann ein herrliches, frisch zubereitetes Abendmenü mit mittelburgenländischer Weinbegleitung der Winzer. Aber davor gab es noch eine kleine Auflockerungsübung, ein Weinquiz, für die Teilnehmer. Allen Teilnehmern und den anwesenden Winzern wurden drei Weine verdeckt eingeschenkt. Nach dem Verkosten der Weine gab es Fragen, wie etwa „Sind alle Weine aus Österreich?“. Nur diejenigen, die die richtige Antwort gaben, blieben weiter im Rennen um die drei Gewinne, jeweils ein 3er-Weinpaket gefüllt mit Weinen aus den besuchten Regionen. Nach einigen Runden waren die Gewinner gekürt und zum Abschied bedankten sich die Studenten für den wunderschönen Tag. Sie meinten, sie hatten viel gelernt und das Burgenland werde ihnen immer in Erinnerung bleiben. Die Burgenländer zeigten die hervorragende Qualität der Weine und die Wichtigkeit der Gastfreundschaft.