Französisch Rot im Burgenland

Neben den Leitrebsorten Blaufränkisch und Zweigelt und der autochthonen Rebsorte Sankt Laurent werden auch international bekannte Rebsorten, die traditionell mit Frankreich verbunden werden, im Burgenland kultiviert. Diese Sorten, unter anderem der Cabernet Sauvignon, werden weltweit angebaut und finden auch ihre Liebhaber im Burgenland.

Wird auch im Burgenland angebaut. Cabernet Sauvignon. Foto: Wein Burgenland/ Birgit Machtinger

Ausgeschrieben zur Verkostung waren die Sorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah und Pinot Noir, sowohl reinsortig als auch als Cuvée. Die Jahrgänge 2020 und 2019 sowie auch ältere Jahrgänge, die aktuell im Sortiment verfügbar sind, konnten eingereicht werden. Das warme Klima, die vielschichtigen Böden und das Können der Winzer im Burgenland sind ein Garant für sehr hohe Qualitäten, frische Frucht und lange Haltbarkeit.

Burgenlands Winzer spielen in Top Liga

Die Verkostung hat wieder gezeigt, nicht nur Bordeaux, das Burgund, die Loire, die Rhône, das Napa Valley in Kalifornien und Barossa in Australien spielen in der Topliga, die Weine aus dem Burgenland scheuen den Vergleich nicht. Spätestens in den 1980er-Jahren waren es burgenländische Winzer, die diese Regionen besuchten und die Entwicklung maßgeblich mit diesen Rebsorten im Burgenland beeinflussten.

Der erste Wein, der für Aufsehen sorgte und aus der Rebsorte Cabernet Sauvignon gekeltert wurde, stammt aus dem Jahrgang 1983. Das hatte auch zur Folge, dass über die Zeit diese Rebsorten in den österreichischen Rebsortenspiegel für Qualitätsweine aufgenommen wurden. Es waren sowohl reinsortige Weine, aber auch den internationalen Beispielen folgend, Cuvées, die das Potenzial dieser Sorten im Burgenland ausschöpften. Speziell die Entwicklung im Weingarten – vermehrte Laubarbeit, Ausdünnen und Bodenbearbeitung – hatten einen wichtigen Einfluss darauf.

Zur jüngsten Verkostung wurden fast 140 Weine aus dem ganzen Burgenland eingereicht und Peter Schleimer von Vinaria meinte: „Die Verkostung brachte sehr viele positive Erkenntnisse: Einerseits war das Durchschnittsniveau recht hoch, andererseits gab es zahlreiche sehr gute bis ausgezeichnete Vertreter.“ Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nachzulesen auf der Homepage der Wein Burgenland unter www.weinburgenland.at.