Wasser, Wind, Wein und Wow

Der Neusiedlersee sorgt nicht nur als gigantischer Wärmespeicher für ein Mikroklima, welches für die gesamte Region und Vegetation so prägend ist. Die Permanentwinde um den See und der Salzgehalt desselben verleihen den umliegenden Weinreben besondere Charakteristika, die man im abgefüllten Wein dann auch durchaus erschmecken kann – am Besten zum nahenden Martiniloben, den Tagen der offenen Kellertüren im Herbst.

Der Neusiedlersee als Wein-Naturwunder

Seinen Einfluss auf Natur und Vegetation zeigt der Neusiedlersee vor allem im Sommer. In diesen warmen Monaten speichert er auf seiner insgesamt 320 Quadratkilometer großen Wasseroberfläche die heißen Tagestemperaturen. Er wird also zu einem gigantischen Wärmespeicher, der, wenn die Sonne hinter dem Schneeberg in der Ferne untergeht, die Lufttemperatur großzügig und gekühlt an seine Umgebung abgibt. Die in der Region vorherrschenden Permanentwinde aus Nord-West – mal sanfter, mal stürmischer – verteilen diese sanft gekühlten Luftströme in die pannonische Tiefebene bis weit ins ungarische Nachbarland hinein.

Durch diesen einzigartigen Abkühlprozess können in den Weintrauben über die gesamte Reifeperiode ganz besondere Frucht-Säure-Balancen gebildet werden. Diesen Geschmacksnuancen widmen sich nach der Weinlese alljährlich die vielen preisgekrönten Winzer und Winzerinnen mit Bedacht, Wissen und Leidenschaft. Sie kennen die Besonderheit, die so in den Wein gelangen kann, wenn man sein Handwerk beherrscht.

Pilz, der Süßweinwinzer glücklich macht

Diese Wärmespende des Sees und die erhöhte Luftfeuchtigkeit an seinen Ufern hat jedoch noch einen weiteren Effekt: Sie lassen einen besonderen Edelpilz fast ganz einzigartig gedeihen, die sogenannte „Botrytis cinerea“. Wenn gegen Ende September und im Oktober die feuchte Luft in Form von Bodennebel die Reben umfängt, werden die noch nicht gelesenen Trauben von der gern als „Edelfäule“ bezeichneten Botrytis cinerea befallen. Ein Phänomen, das es weltweit nur an ganz wenigen Orten gibt. Und der Neusiedlersee ist einer jener fast magischen Herkünfte.

Martiniloben am Neusiedlersee

Herkunft live entdecken und verkosten: Das Martiniloben im Oktober und November ist eine der besten Gelegenheiten, um die Vielfalt der Neusiedlersee DAC Weine zu entdecken und zu verkosten. Worauf warten?

Termine für das Martiniloben