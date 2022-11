1000 Besucher bei Präsentation in Wien

Bei der Wein Burgenland-Präsentation gab es schon die ersten Vorboten aus 2022 und Weine der Vorgänger-Jahrgänge zu verkosten.

Landesrat Leonhard Schneemann hob die Bedeutung des Weinbaus für das Burgenland hervor. „Der Produktionswertanteil des Weins an der landwirtschaftlichen Erzeugung lag zuletzt bei über 36 Prozent und die Bruttowertschöpfung bei mehr als 230 Millionen Euro. Sechs Prozent der burgenländischen Beschäftigten (7.400 Arbeitsplätze) arbeiten in der Weinwirtschaft“, so Schneemann: „Ich bin stolz, dass wir in Wien eine so große Vielfalt und hervorragende Qualität präsentieren können.“ Eine weitere Erfolgsgeschichte ist der Export von Wein. „Der burgenländische Wein hat sich in der Qualitätspyramide ganz oben angesiedelt und ist weltweit beliebt“, meint Schneemann. Der Export von österreichischem Wein ist 2021 auf ein Rekordniveau von 70 Millionen Liter angestiegen. Speziell Länder wie die USA, Kanada, Schweiz und die Niederlande zeigen sehr große Zuwachsraten.

Erste Eindrücke aus dem Jahr 2022

Obwohl das Jahr 2022 sehr trocken begann, dürfte sich der Jahrgang in den Reigen der sehr guten Jahrgänge einreihen, wie Andreas Liegenfeld, Präsident des Burgenländischen Weinbauverbandes erläuterte: „Der Jahrgang 2022 wird von der Menge ein durchschnittlicher Jahrgang mit rund 620.000 Litern sein, die Qualität ist sehr gut. Speziell die Roten 22er versprechen sehr viel, bei den Weißen sind es vor allem die Burgundersorten wie Chardonnay, Weiß- und Grauburgunder, die hervorscheinen. Wir werden sowohl sehr viele dichte und fruchtige Weine als auch Weine mit Reifepotenzial aus diesem Jahrgang sehen. Der Konsument schaut immer zuerst auf die Qualität eines Jahrgangs, doch für uns Winzer ist auch die Erntemenge ein wichtiger Faktor. Nur, wenn die Betriebe wirtschaftlich gesund sind, können wir investieren und einen entsprechend hohen Aufwand im Weingarten und Keller betreiben, der für das Erreichen höchster Qualität notwendig ist“, so Liegenfeld.

Erfolgsfaktor Weintourismus

Herbert Oschep, der Obmann des Vereins Weintourismus Burgenland, stellte nochmals die Bedeutung des Weintourismus für das Burgenland dar. Im Burgenland habe man schon früh erkannt, dass der Wein eine wichtige Rolle spiele. „2017 sind sechs Prozent der Touristen wegen des Weins ins Burgenland gekommen, heuer sind es bereits 20 Prozent“, erklärte Oschep. Laut einer Studie liege der Weintourist mit Ausgaben von 209 Euro pro Aufenthalt hinter dem Kultur- und Thermengast an vorderster Stelle. 42 Prozent der Österreicher, denken, wenn sie vom Burgenland hören, an den Wein“ so Oschep.

Erste erfolgreiche Projekte wie erst kürzlich die Vergabe der Rot-Goldenen Traube und die Präsentation des Jahrhundertweins, sowie die Aufsehen erregende Werbekampagne mit dem Testimonial Nicholas Ofczarek, zeigen bereits erste Früchte.

Wein Burgenland als Teil der Erfolgsgeschichte

Obmann der Wein Burgenland, Matthias Siess, berichtete von der Arbeit der Wein Burgenland. Speziell in den vergangenen beiden Jahren sei es wichtig gewesen konsequent weiterzuarbeiten und den burgenländischen Wein ins Lampenlicht zu stellen. Im Laufe eines Jahres wurden von der Wein Burgenland 115 Marketingmaßnahmen gesetzt. Angefangen von diversen Tischpräsentationen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, Masterclasses für Fachpublikum, Arbeit mit den Medien sowie die Unterstützung in der Weinausbildung wurden intensiv betrieben. „Burgenländischer Wein steht für Qualität und das wollen und müssen wir nach außen transportieren“, so Siess.

Jungweine sowie Weine am Trinkhöhepunkt

Georg Schweitzer, Geschäftsführer der Wein Burgenland, lud im Anschluss an das Pressegespräch die Besucher der Präsentation ein, sich bei den Winzern von den hervorragenden Qualitäten der Weine zu überzeugen.

Neben den ersten weißen Vorboten aus dem Jahrgang 2022 kamen im Rotweinbereich die klassischen Weine großteiles aus dem Jahrgang 2021, die Reserven und Lagenweine aus den Jahrgängen 2020, 2019 und 2018.

Es erwies sich zurecht, dass dieser Trilogie der Jahrgänge Vorschusslorbeeren umgehängt worden sind. Die Weine präsentieren sich dicht, konzentriert und komplex, mit einem reifen, bereits sehr gut eingebundenen Gerbstoff. Bei den Weißweinen zeigen sich die 2021er und 2020er in bester Trinkverfassung und die ersten Proben vom Jahrgang 2022, der neben guter Reife auch viel frische Frucht und Weine mit Schmelz gebracht hat, sorgten für großen Genuss und Vorfreude. Es sieht so aus, als ob 2022 sich in die Riege der großen Jahrgänge eingliedert.