Aktivitäten der Wein Burgenland

Vollbild

FB

Die Wein Burgenland – Partner des SK Rapid Wien. Wein Burgenland Bar mit Gästen im SK Rapid Stadion (VIP-Ebene 1). Verkostung Eisenberg DAC. Internationale Händler und Gastronomen im Restaurant Ratschen in Deutsch Schützen am 24. Mai. Winzer und Winzerinnen mit Michael Linhart (österr. Botschafter in Deutschland, Berlin) auf der Rolling Pin Messe in Berlin am 12. Sept. Ausflug. Diploma-Gruppe aus der Schweiz über Weinakademie Rust bei Weingut Zantho in Andau und Rad-Rundfahrt mit Picknick. Wein Burgenland Präsentation in München mit Weingut Esterházy am 18. Oktober. Wein Burgenland Masterclass in München mit Thomas Curtius MW (MW – Master of Wine) am 18. Oktober. Masterclass im Martinsschlössl Donnerskirchen. GF Wein Burgenland DI Georg Schweitzer, Alexander Egermann, Silvia Heinrich und Michael Bayer.

1 /7